Tomé defiende "medidas valientes" en la reestructuración sanitaria y pide "asegurar la equidad" de los asturianos

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Xunta Xeneral, Covadonga Tomé, ha pedido este sábado que la reordenación del mapa sanitario en Asturies "garantice la equidad entre toda la ciudadanía" y evite "desplazamientos innecesarios".

Según una nota de prensa enviada por el Grupo Mixto, Tomé ha hecho estas declaraciones tras conocer que Salud prepara un cambio en su estructura directiva. En su opinión a pesar de que el mapa sanitario "es una herramienta de gestión, y su reforma en Asturies es necesaria", considera que "debe hacerse desde la reflexión y en busca de una mejor utilización de los recursos humanos y técnicos y de las infraestructuras".

Tomé ha pedido "medidas valientes" como la eliminación de cargos directivos superfluos o duplicados y ha llamado a la participación y la transparencia. Junto a esto, ha demandado que se asegure una relación fluida y constante entre niveles asistenciales, recordando siempre que "la Atención Primaria es la espina dorsal" y, por ello "es necesario dotarla y dirigirla adecuadamente".

"En la red hospitalaria es importante que la reordenación de la estructura directiva refuerce la representación y participación de los hospitales comarcales", ha señalado.

Tomé ha valorado positivamente la integración de Salud Pública en el SESPA, la cual espera "que se complete con la mejora en la dotación económica y de recursos humanos". Además, en su opinión, "es imprescindible basar la elección de los puestos directivos en criterios razonables, basados en formación y experiencia.