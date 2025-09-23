Tomé (G.Mixto) acusa al Principado de "llegar tarde" y querer "apuntarse un tanto que no es suyo" con el peaje

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha calificado este martes de "decepcionante" el discurso del presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Debate de Orientación Política, y ha lamentado que se trató de una intervención "de la que esperábamos verdaderamente más".

Tomé ha centrado parte de su crítica en el anuncio del Gobierno asturiano sobre el peaje del Huerna, al considerar "sorprendente" que ahora el Ejecutivo diga que va a solicitar su supresión ante la Comisión Europea. "Nos preguntamos dónde estuvieron todos estos años, cuando nosotras ya estábamos exigiendo esa supresión e incluso interpusimos una denuncia que derivó en la actual resolución europea", ha manifestado.

Para la parlamentaria, esta posición del Gobierno supone "una tomadura de pelo" y responde a una "carrera entre el Partido Popular y el PSOE por apuntarse el tanto" de haber conseguido la supresión del peaje. "Ni los unos ni los otros lo han hecho", ha asegurado, al tiempo que ha anunciado que su grupo apostará por movilizar socialmente a la ciudadanía para que se exija desde la calle la eliminación efectiva del peaje.

En su intervención, Tomé también ha criticado la falta de medidas concretas sobre el medio rural y ha afeado a Barbón que "entrara directamente en la disputa electoral por el voto rural entre PP y Vox".

Respecto al anuncio del presidente sobre un Fondo de Consolidación Empresarial, Tomé ha recordado que se trata de "una promesa ya realizada en la negociación presupuestaria del año anterior" con su grupo parlamentario, y ha cuestionado que se presente ahora como novedad. "Esperamos que, de una vez por todas, se haga realidad ese fondo, pero con garantías de permanencia en el territorio y garantías laborales para las personas trabajadoras, porque si no, no tiene ningún sentido", ha afirmado.

En relación al accidente mortal en la mina de Cerredo, la diputada ha mostrado su rechazo al enfoque de Barbón al mencionarlo en el arranque de su intervención. "No es el caso Blue Solving, es el caso de un accidente mortal en una mina asturiana que hay que esclarecer", ha subrayado. En ese sentido, ha acusado al presidente de intentar "blanquear la posible responsabilidad que el Gobierno de Asturias pueda tener, que la tiene, seguro, en este accidente".