Tomé (G.Mixto) exige al Gobierno asturiano garantizar el bienestar de los usuarios de residencias privadas

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido este viernes al Gobierno de Asturias que "vele por el bienestar" de las personas usuarias de las residencias privadas en la región y ha defendido un modelo "cien por cien público".

Tomé ha hecho estas declaraciones tras un encuentro con la Plataforma de Trabajadoras y Trabajadores de las Residencias Privadas. La parlamentaria ha subrayado que, "en la situación actual, no permitiremos que la ley ampare que las empresas sigan haciendo caja a costa de la atención de las personas mayores".

Durante la reunión, la plataforma denunció que "la ratio de trabajadoras por usuarios se modificó en 2011, durante el breve gobierno de Foro Asturias, en favor de las empresas, lo que permitió "tener más usuarios con menos personal contratado", ha explicado Tomé. Según indican, "en algunos turnos de mañana, los más exigentes por la atención a aseos y cuidados, se cubren con apenas tres gerocultoras para medio centenar de residentes con distintos grados de dependencia".

Tomé también se ha referodo a las dificultades que afronta la plantilla de las residencias, con una mayor siniestralidad tanto física como psicológica derivada de la sobrecarga de trabajo.

"Es urgente que se revise la normativa y se garantice un cuidado digno tanto para las personas mayores como para quienes trabajan en estos centros", ha afirmado.