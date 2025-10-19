Tomé pide reactivar la ponencia para modificar la Ley de Espectáculos y prohibir a menores de 18 acudir a los toros

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha anunciado que este lunes registrará una petición en la Junta al PSOE y a Convocatoria por Asturies-IU, para reactivar la ponencia de la para modificar la Ley de espectáculos para que los menores de 18 años en ningún caso puedan asistir en Asturias a los espectáculos taurinos.

En una rueda de prensa ofrecida en Gijón junto a la representante de Asturias Antitaurina, Susana López, Tomé recordó que en junio de 2024 se inició la tramitación de una reforma de la ley de espectáculos para impedir el acceso de menores de 18 años a las plazas de toros, a la que ella como diputada del Grupo Mixto añadió además que debía ser en las plazas de toros y a todos los dispositivos portátiles que pretendiesen celebrar en Asturias, en todo el territorio asturiano, corridas.

Ha explicado que en la fase de ponencia se paralizó por "un intento evidente de la derecha de bloquear esta ley que no les interesa que salga adelante".

"Después de eso, nosotras llevamos una proposición no de ley, a la Junta General del Principado para que se declarase la tabromáquia tortura animal, que es lo que es. No nos cansaremos nunca de repetirlo. Ni es arte, ni es cultura, es tortura. Esa proposición no de ley fue respaldada tanto por el PSOE como por convocatoria por Asturias y salió adelante", explicó Tomé.

Ahora Tomé considera que es "absolutamente necesario reactivar la ponencia que trata de modificar esa ley de espectáculos para que los menores de 18 años en ningún caso puedan asistir en Asturias a este espectáculo sangriento".

Ha explicado que la manera de reactivarla es que lo haga el presidente de la ponencia, en este caso es del Partido Popular y que "evidentemente no lo va a hacer", o que dos grupos parlamentarios o más lo firmen.

Por su parte la representante de Asturias Antitaurina, Susana López, ha lamentado la "cobardía y la traición del PSOE, tratando de acallar la voz de las más de 700.000 personas, que firmaron la Iniciativa Legislativa Popular 'No es mi cultura'.

"A la hora de la verdad, el PSOE, a pesar de haber dicho que nos iba a apoyar y que iba a dar el sí para que saliese adelante y pudiese llegar a votación, dos horas y media antes de tener que dar su voto, se abstuvo. Dio un volantazo a última hora que lo tumbó todo", lamentó.