Tomé traslada a la Junta General el cierre del Nicanor Piñole y sus consecuencias

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General, Covadonga Tomé, exigió este jueves conocer los planes de la Consejería de Cultura para velar por la integridad de la colección Nicanor Piñole". La parlamentaria mostró su "preocupación" por el posicionamiento del Gobierno autonómico frente a la polémica surgida por el cierre del museo del artista, sin una alternativa clara para exponer su obra"

"Parece que la Consejería no está cuestionando los planes del gobierno de Gijón para expulsar al pintor del espacio público", concretó Tomé, que llevará una pregunta sobre este asunto a la Comisión de Cultura, Política Lingüística y Deporte.

"Nicanor Piñole es el gran pintor de Asturies del siglo XX. Trabajó todos los géneros pictóricos, además de todos los desastres políticos y bélicos del siglo; sobrevivió a ellos, los retrató y dejó la mejor ilustración de los momentos más terribles vividos en Asturies", apuntó Tomé en referencia a la obra "Vaca mugiendo entre ruinas".

Tras la polémica social surgida con el anuncio del cierre del museo del artista, promovido desde el Gobierno de Gijón "sin una alternativa para la exposición de las obras; la portavoz de Somos Asturies quiere saber qué medidas se han tomado desde la Administración autonómica para salvaguardar este patrimonio.