Un total de 141 mujeres cuentan con protección por violencia de género en Siero y Noreña

Reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y de Noreña, presidida por la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias. - AYTO. SIERO

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 141 mujeres están bajo seguimiento policial en los municipios de Siero y Noreña por casos de violencia de género, según se dio a conocer este viernes en la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género, presidida por la concejala de Educación, Igualdad y Juventud de Siero, Eva Iglesias.

Del total de casos, 23 mujeres presentan un nivel de protección medio y 118 bajo. Por cuerpos, la Policía Nacional lleva el control de 50 casos; la Policía Local de Siero, 41; la Guardia Civil del puesto de Pola de Siero, 17; y la Guardia Civil de Noreña, 33.

En la reunión participaron representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Local, Delegación del Gobierno, personal del Centro Penitenciario de Asturias, técnicos de servicios sociales de Siero y Noreña y la abogada del centro asesor de la mujer.

Durante el encuentro se analizaron los casos activos, la valoración de riesgos y las medidas administrativas aplicadas.