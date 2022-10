Un total de 88 personas de Gijón y Avilés se beneficiarán de un proyecto para erradicar el 'sinhogarismo'

"No vamos a parar hasta conseguir acabar con el sinhogarismo", recalca el Principado

GIJÓN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Gijón y Avilés, junto al Principado, trabajarán en un proyecto que busca sentar las bases para erradicar el sinhogarismo y del que se beneficiarán hasta 88 personas en esta experiencia piloto, financiada con fondos europeos y que contará con un total de 25 viviendas.

El proyecto 'Derechos a la vivienda' ha sido presentado este lunes, en el Ayuntamiento de Gijón, por la alcaldesa gijonesa, Ana González, la consejera de Derechos y Bienestar Social del Principado, Melania Álvarez, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y los representantes de dos de las entidades que impulsan este proyecto, Enrique Martínez, director de Innovación del Derecho a la Vivienda de HogarSí, y Gema Gallardo, directora general de Provivienda.

González ha defendido una política centrada en las personas y la vivienda como una inversión, en el marco de lo que ha llamado 'política de orbayu', pegada a la gente.

La regidora gijonesa ha evaluado "positivamente" el proyecto de Housing First, a lo que ha apuntado que con este proyecto se da un paso más para erradicar el sinhogarismo, a través del acceso a la vivienda, del acompañamiento y los activos comunitarios.

Ha destacado, además, que Gijón lleva años en esta lucha contra el sinhogarismo, como lo prueba la labor que desarrolla la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Red Activa de Inclusión, en la que participan un total de 13 entidades sociales.

Será esta última la que se encargue del proyecto, a lo que ha recordado que se ha movilizado a 130 voluntarios para la actualización de los datos de sinhogarismo en la ciudad. A falta de cerrar el dato, se estima que hay unas 90 personas sin hogar en el municipio.

El objetivo, para González, es que no haya ninguna persona en la calle. Para ello, Gijón trabajará en las dos líneas; para que puedan acceder a una vivienda y para evitar la institucionalización en los recursos que hay. Por ello, se trabajará con personas que no llevan tanto tiempo en el sinhogarismo "extremo" y con quien ya está en él.

"Vamos a innovar, a repensar, a buscar nuevas soluciones", ha mantenido sobre las políticas para garantizar el derecho a la vivienda y acabar con el sinhogarismo. A su juicio, las políticas sociales necesitan "impulsar un cambio".

Preguntada sobre por qué no participa Oviedo, ha indicado simplemente Gijón y Avilés se apuntaron y la capital asturiana no. "No sabemos por qué no están otros, sabemos por qué estamos nosotros", ha reivindicado, a lo que ha matizado que en este proyecto participan ayuntamientos de varios colores políticos.

Por su parte, la consejera ha indicado que se trata de un proyecto de innovación social "único en el entorno". En esta línea, ha recordado que ha pasado "con éxito" medio centenar de personas que han pasado ya por el programa Housing First.

Actualmente hay 41 viviendas en este programa, en seis municipios, que dan cobertura a 42 personas. Con este nuevo programa, se marca el objetivo de la lucha contra la institucionalización de las personas y que no duerma nadie en la calle. Para ello, se van a incorporar en los próximos meses 24 viviendas nuevas.

Álvarez ha remarcado que tienen la experiencia vivida con la pandemia de la COVID-19 para dar soluciones de habitabilidad a personas sin hogar, lo que les dio "grandes enseñanzas". "No vamos a parar hasta conseguir acabar con el sinhogarismo", ha asegurado.

Martínez, por su lado, se ha mostrado convencido de que acabar con el sinhogarismo es "posible", así como de que estamos ante una oportunidad para ello. Además, ha abogado por poner en el centro de las políticas sociales el derecho a la vivienda.

Al tiempo, ha destacado que se puede acelerar este proceso gracias a estos fondos europeos y a que se cuenta con alianzas para poder desarrollarlo. "Podemos erradicar el sinhogarismo", ha reiterado.

En cifras, ha indicado que se estiman en 700.000 las personas sin hogar en Europa, aunque ha advertido de que la cifra va aumentado. En España, se habla de entre 30.000 y 40.000, mientras que en Asturias, en el último recuento, se contabilizaron 700 en los centros de la red asistencial, a los que hay que sumar los que no están en ellos. Respecto a Gijón, si bien se está actualizando el censo, el último cifró el sinhogarismo en unas 400 personas.

Unas cifras que, para Martínez, son una llamada de atención para poner coto al problema. Ha incidido, asimismo, en que cada vez entran más personas en sinhogarismo y de las que entran, muchas no logran salir.

Ha animado, por este motivo, a reflexionar por qué se cronifica esta situación. Entre las causas, ha citado que cada vez hay más personas sin acceso a una vivienda, sin trabajo o con empleos precarios o sin recursos suficientes asistenciales.

En el caso del proyecto, se trabajará en la prevención, gente que lleva tres meses y menos en situación sinhogarismo, y con los que llevan años en el sistema.

Ha explicado que a nivel estatal el objetivo es trabajar con 1.184 personas, con la participación de cuatro gobiernos regionales, uno insular --Mallorca-- y siete corporaciones locales. En Asturias, partipa el Principado, Avilés y Gijón.

Al tratarse de una experiencia piloto, tendrán que mirar si el modelo funciona, si el coste es más o menos que el actual y si se puede escalar a administraciones públicas.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros y un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. En el caso asturiano, la cuantía es de casi 2,2 millones de euros, de los que 1,6 millones es para gasto directo del Principado, mientras que los otros 600.000 son para el propio sistema de innovación y gestión.

Sobre Asturias, ha apuntado que el objetivo es poder trabajar con 88 personas, 60 de ellas en Gijón. Se contará con 23 viviendas del Principado, y otras dos del mercado privado --una en Gijón y otra en Avilés-- para transición. De las 23 viviendas, en Gijón estarán 16 y siete en Avilés, además de que 12 serán compartidas y 11 individuales.

Martínez ha aclarado que este no es el proyecto que en sí mismo va a acabar con el sinhogarismo, sino el que defina el camino para ello. Sus resultados se van a intentar transferir al conjunto de administraciones públicas del país.

Gallardo, en su caso, ha incidido en que la colaboración entre Vivienda y Servicios Sociales es fundamental, así como trabajar en la prevención. Ha agregado, además, que lo que se busca es que las personas lleguen a ser autónomas.

Monteserín, por su lado, ha reivindicado el derecho a la vivienda como paso elemental para hacer una vida cotidiana. "Somos militantes de la causa", ha apuntado sobre la erradicación del sinhogarismo.

A este respecto, ha apuntado que en Avilés no tienen a nadie viviendo en la calle porque destinan recursos a ello, 680.000 euros. En concreto, ha explicado que un total de 179 personas pasaron por el albergue en 2021. Ha resaltado la transformación maravillosa de las personas que salen del sinhogarimso, "por la que merece la pena pelearse", ha apostillado.

Respecto al proceso en sí, se va a ofrecer el proyecto a todas las personas que están en la calle, para que se acoja al mismo quien así lo desea. El proyecto se presentará en los albergues y centros de baja exigencia.

Una vez dentro del programa, los inquilinos de estas viviendas pagarán con función a sus recursos. Se ha destacado, a este respecto, que, en el caso de Gijón, hasta un 60 por ciento de personas que pasaron por el albergue no tenían ningún tipo de ingresos, sabiendo que muchos podrían tener recursos. Los beneficiarios del proyecto tendrán un acompañamiento para ayudarles a solicitar ayudas a las que tengan acceso, como pueda ser el Ingreso Mínimo Vital o las de alquiler, y para favorecer su inserción sociolaboral.