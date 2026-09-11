Un total de 92 funciones gratuitas para escolares de 36 concejos, en el marco de la 'Xira Didáctica'

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado de Asturias, Antón García, y la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, presentan en Gijón la Xira Didáctica 2026. - GOBIERNO PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado de Asturias, Antón García, y la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, han presentado este viernes, en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, la nueva edición de la Xira Didáctica.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, se trata de una iniciativa que une educación y cultura y acerca al alumnado las lenguas propias del Principado, el asturiano y al eonaviego, a través de propuestas diseñadas específicamente para las distintas etapas educativas.

La edición de este curso, que cuenta también con financiación del Ministerio de Cultura, incluye 92 funciones y actividades gratuitas en 36 concejos y amplía su alcance respecto al curso anterior, tanto por la variedad de la programación como por su extensión en el territorio: la Xira pasa de 30 a 46 proyectos, de 26 a 37 compañías, profesionales y entidades y de 30 a 36 concejos.

Artes escénicas, música, literatura, cultura tradicional, cine y ciencia forman parte de un catálogo dirigido a escolares desde Infantil hasta Bachillerato.

El alumnado podrá disfrutar de propuestas creadas por la industria cultural asturiana y diseñadas para que el aprendizaje de las lenguas propias se relacione también con la experiencia cultural, combinando contenidos adaptados a cada edad con la calidad artística de los espectáculos y actividades.

La Xira Didáctica comenzará el próximo 19 de octubre en Quirós, con El trasgu y el molineru, de La Compañía del Alba, y finalizará el 18 de junio con dos propuestas: Al rodiu l'horru, de É Vero Teatro, en Cabranes, y Verdina. El día qu'una faba cósmica aterrizó n'Asturies, de El Arca de Mozart, en Las Regueras.

La participación en todas las actividades es gratuita, lo que permite acercar una programación cultural estable en asturiano y eonaviego a escolares y convertir teatros, casas de cultura y otros espacios en lugares de encuentro entre la lengua, la creación y el aprendizaje.

RESERVAS Y BALANCE DEL ÚLTIMO CURSO

Los centros educativos podrán formalizar sus reservas entre las 9.00 horas del próximo día 17 y las 23.59 horas del día 30, a través de la plataforma de la Xira Didáctica.

Asimismo, las plazas son limitadas y tendrá prioridad el alumnado matriculado en lengua asturiana o eonaviego, aunque si queda disponibilidad podrán participar también otros estudiantes interesados.

Según el Principado, la nueva edición parte, además, de la "buena respuesta" obtenida durante el curso 2025/2026, cuando más de 9.000 estudiantes de 145 centros educativos participaron en 90 funciones celebradas en 30 concejos.

Este curso, además, la Xira amplía el número de propuestas, suma nuevas compañías y extiende su presencia a seis concejos más, consolidando una programación que lleva el asturiano y el eonaviego más allá del aula y los vincula con el teatro, la música, la literatura, la ciencia, el cine y la cultura tradicional.