Los trabajadores de las corresponsalías de la RTPA convocan seis jornadas de huelga en julio

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OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del servicio de corresponsalías de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) han acordado en asamblea convocar seis jornadas de huelga para los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de julio en protesta por la falta de avances en la negociación con la empresa adjudicataria del servicio.

Según han informado este jueves en un comunicado, la decisión llega después de "numerosos intentos" de entablar una negociación con la empresa que presta actualmente el servicio, Servicios Audiovisuales Overon, que asumió la contrata el pasado 18 de mayo, y anteriormente con Videoreport, ambas filiales del Grupo Mediapro.

Los trabajadores han asegurado que durante los últimos años han mostrado su disposición a alcanzar acuerdos, llegando incluso a renunciar a parte de los atrasos derivados de la actualización del convenio y a asumir condiciones laborales que, según han indicado, "no eran las idóneas o no se ajustaban a convenio", con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y de las sucesivas contratas.

Asimismo, han recordado que hace unos meses denunciaron públicamente sus condiciones económicas y laborales y afirman que ahora dan "un paso más" ante la ausencia de avances y un "muro de excusas" que, a su juicio, impide atender sus reivindicaciones.

Los profesionales han destacado que llevan dos décadas prestando este servicio, "comprometidos con el servicio público y vertebrando el territorio", y aseguran que su objetivo es poder desarrollar su trabajo "en condiciones dignas". "Tras meses y meses de excusas los trabajadores hemos decidido decir basta", concluyen.