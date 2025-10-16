Los trabajadores de Windar Wind Services piden al Gobierno asturiano que medie ante la empresa

Momento de la entrada en la reunión de los representantes del comité de empresa de Windar Wind Services - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del comité de empresa de Windar Wind Services, con sede en Avilés, se han reunido este mediodía con el consejero de Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, para solicitarle que medie en la negociación con la dirección de la empresa ante la falta de avances en la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo planteado.

Antes de participar en la reunión, el presidente del comité de empresa, Nacho Osuna, ha explicado a los medios de comunicación que la empresa mantiene los 25 despidos y sigue sin ofrecer alternativas que eviten un "daño irreparable" a la plantilla.

"La situación sigue enquistada, seguimos sin avances y queremos dar a conocer el problema al Consejero", ha comentado Osuna, que tilda de "drástica" la medida que propone la empresa de despedir a 25 personas.

Los trabajadores piden la recolocación y consideran que es algo asumible por la compañía. "Antes de una medida tan drástica del despido hay muchas herramientas que les propone la ley para hacer uso de ellas", ha apuntado Osuna.

Ha recordado que Windar Renovables ha recibido subvenciones públicas para levantar una nueva planta en las antiguas instalaciones de Alcoa. "No puede ahora despedir a trabajadores que han demostrado su compromiso y profesionalidad", ha señalado antes de reunirse con Sánchez.