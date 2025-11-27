Un Trabajo de Fin de Máster de la Universidad de Oviedo logra el segundo premio del Certamen UniversitarioArquímedes

El investigador de la Universidad de Oviedo Alejandro del Hoyo Vijande. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad de Oviedo Alejandro del Hoyo Vijande ha sido reconocido con el segundo premio del XXI Certamen Universitario Arquímedes, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por el trabajo titulado Técnicas de evaluación no destructiva basadas en medidas de campo electromagnético sin información de fase, dirigido por los profesores Jaime Laviada Martínez y Yuri Álvarez López.

El TFM ha destacado en la categoría 'Ingeniería y Arquitectura' y se realizó para culminar el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. El premio tiene una dotación económica de 4.000 euros para el premiado.

El Certamen Universitario Arquímedes, de ámbito nacional, tiene como objetivo fomentar el espíritu investigador de los estudiantes universitarios mediante la concesión de premios a trabajos de investigación. En la fase final participaron 25 estudiantes, autores de los Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de Grado, seleccionados de entre los 300 que se presentaron a esta XXI edición.

El trabajo galardonado plantea un nuevo método de procesado de señal para obtener imágenes electromagnéticas sin necesidad de medir la fase del campo dispersado por los objetos a inspeccionar, un dato difícil de obtener cuando se trabaja a muy alta frecuencia si no se dispone de los equipos adecuados. Gracias a este método, es posible desarrollar sistemas de inspección no destructiva de bajo coste.

Este tipo de sistemas permiten inspeccionar una determinada región sin necesidad de dañar o alterar el medio, objeto o tejido que desea analizar. Sus aplicaciones son muy variadas e incluyen campos como la medicina, la industria o la seguridad: desde detectar melanomas bajo la piel o localizar corrosión oculta bajo la pintura en estructuras industriales, hasta identificar armas ocultas o minas enterradas.

Alejandro del Hoyo Vijande realiza actualmente su doctorado en el Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, donde una parte de su investigación doctoral persigue seguir desarrollando esta línea. A raíz del trabajo presentado en este certamen, el investigador ha publicado un artículo científico y ha participado en dos congresos internacionales.

Actualmente, del Hoyo Vijande y sus directores de tesis buscan incorporar otras técnicas de procesado, como métodos basados en inteligencia artificial o en interferometría, para resolver este tipo de problemas. "Es un honor recibir este segundo premio", asegura Del Hoyo Vijande valorando el interés de los trabajos presentados.

El premiado agradece la "constante" ayuda de sus tutores y seguirá desarrollando su trabajo: "Haber recibido este galardón nos confirma que hay interés en este ámbito, lo que me motiva a seguir explorando otro tipo de técnicas dentro de esta línea de investigación", concluye.