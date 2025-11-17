Los trabajos en el castro de Esteiro revelan una de las mayores cabañas castreñas documentadas en Asturias

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos financiados por la Consejería de Cultura en el castro de Esteiro, en Tapia de Casariego, han permitido exhumar por completo una gran cabaña cuadrangular de unos 10x5 metros, una de las mayores edificaciones castreñas documentadas en Asturias.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, visitó el yacimiento para conocer los avances de la campaña arqueológica integrada en el Plan de la Cultura Castreña del Principado.

Gutiérrez destacó "la importancia de sostener en el tiempo investigaciones que aportan nuevos datos sobre el patrimonio castreño" y ha agradecido el trabajo del equipo arqueológico, que "refuerza el compromiso del Gobierno de Asturias con la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio del occidente".

La campaña de este año, con una duración de cinco semanas y un apoyo económico de la consejería de 16.365 euros, se ha centrado en la estructura denominada C.2, parcialmente excavada en 1998. Su exhumación completa ha permitido confirmar que, en su última fase romana, se trataba de una gran cabaña cuadrangular, comparable a ejemplos destacados en Cuaña (El Castriyón), Mouguías/Mohías (Os Curutellos) o Pendia.

Descubierto en 1968 por José Antonio Labandera Campoamor y estudiado por el profesor José Manuel González, Esteiro es uno de los yacimientos más relevantes del occidente asturiano. Las campañas de finales de los sesenta y principios de los setenta, dirigidas por arqueólogos como María Jesús Gutiérrez y Emilio Olávarri, ya evidenciaron la riqueza histórica del asentamiento.