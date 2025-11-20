Transportes activa 541 máquinas quitanieves en Asturias, Cantabria y Castilla y León

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado 541 máquinas quitanieves y ha dispuesto una capacidad de almacenamiento de 110.065 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en Asturias, Castilla y León y Cantabria durante el temporal previsto para este jueves y mañana viernes.

En un comunicado, el Ministerio ha informado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido para hoy un boletín de aviso por nevadas de nivel naranja (riesgo importante) para las tres autonomías citadas, que se amplía a mañana en los casos de Cantabria y Asturias.

Además de realizar un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera, el Ministerio recomienda consultar información en su cuenta de 'X' (@transportesgob) y en los siguientes enlaces oficiales: http://infocar.dgt.es/etraffic/, @DGTes, http://meteoruta.aemet.es/p_index.html y @AEMET_Esp .

El Plan de Vialidad Invernal del Ministerio persigue mantener las carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en época invernal, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad.