Transportes mantiene su oposición a que el vial de Jove (Gijón) sea soterrado y el proyecto queda descartado

La reunión en Madrid sobre el vial de Jove, la circunvalación que estaba prevista para Gijón, que han mantenido este jueves el Ministerio de Transportes con el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Gijón, ha terminado sin acuerdo. Finalmente, el vial de Jove ha quedado descartado. Transportes presentó un proyecto que no era soterrado, algo que exigían los gobiernos regional y local, así como los vecinos. "Si no hay consenso no vamos a ir hacia adelante con ese proyecto", ha declarado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

El vial de Jove era una demandada vía de la zona oeste en Gijón, dado que el acceso al puerto de El Musel se realiza a través de la carretera N-641, que atraviesa zonas industriales y residenciales. Fue el 26 de mayo de 2023 cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) licitó el contrato de obras con el nombre 'Acceso al puerto de El Musel desde el enlace de La Peñona por el vial de Jove', con un presupuesto base de licitación es de 285,7 millones de euros (IVA incluido). Contaba con un túnel de dos kilómetros.

Tras diferentes retrasos a la hora de adjudicar la obra, el Ministerio informó a las autoridades asturianas en marzo de 2024 que se decidía suspender la licitación, alegando motivos de seguridad. Como alternativa proponía un vial en superficie, más económico.

Sin embargo, su propuesta era rechazada frontalmente por vecinos y por los gobiernos local y regional que insistían en que debía ser soterrado. Las partes se emplazaron a una reunión este 3 de octubre, donde se esperaba que el Ministerio concretaría los planes para esa zona de Gijón. Finalmente no ha habido acuerdo entre las administraciones y el proyecto ha quedado descartado.

Además de Santano han participado en la reunión celebrada en Madrid la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo. También ha asistido la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Desde el Ministerio han presentado una propuesta para la zona que no era soterrada, con un bulevar con carriles bicis y con algunas zonas que se 'deprimían' unos tres metros. Barreras vegetales y de sonido alejarían además el ruido de los vecinos, ha indicado Santano.

Además, tras el encuentro, el representante del Ministerio ha reiterado las razones de la decisión, suya y del ministro del ramo, Óscar Puente, de renunciar a hacer un vial soterrado. "Generaba riesgos importantes para las edificaciones", ha dicho, añadiendo que "era demasiado arriesgado". Ha dicho que cuentan con un informe técnico "contundente" al respecto. "No era un problema económico", ha comentado, apuntando a las mencionadas razones de seguridad.

"No le puedo contestar las razones por las que en algún momento se decidió licitar la obra, pero sí tuvimos claro desde el primer al último responsable que en esos términos no era responsable adjudicar una obra", ha respondido a los periodistas Santano.

El responsable ministerial ha explicado que, a pesar de lo ocurrido, tienen previsto trabajar de forma conjunta con las administraciones locales para "resolver" el acceso al puerto de El Musel y dar soluciones a los vecinos de la zona oeste de Gijón.