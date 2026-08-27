Trasladada en helicóptero al hospital una mujer que se lesionó un pie en los Lagos de Covadonga

Archivo - Lagos de Covadonga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias ha evacuado este jueves a una mujer tras sufrir una caída y lesionarse un tobillo en las inmediaciones de los Lagos de Covadonga, en el concejo de Cangas de Onís.

La herida fue trasladada a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital de Arriondas, donde ingresó a las 12.27 horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió la llamada de auxilio a las 11.16 horas, alertando de que una mujer no podía continuar la marcha tras sufrir una lesión en un pie.

Tras ser atendida en el lugar por el equipo de rescate y la médica-rescatadora, se procedió a su traslado aéreo hasta el centro sanitario, según información del SEPA recogida por Europa Press.

Durante el operativo, la sala del 112 Asturias notificó lo sucedido al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), a la Guardia Civil, a la guardería del Parque Nacional de Picos de Europa y a los servicios de emergencias limítrofes de Castilla y León y Cantabria. La aeronave finalizó el servicio y regresó a su base a las 12.48 horas.