AVILÉS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trece establecimientos de la ciudad participan en la IV edición de Seronda de Vinos y Tapas, que se desarrollará en Avilés desde este miércoles hasta el domingo 23 de noviembre. Se trata de una oportunidad para degustar tapas realizadas con productos típicos de esta época del año, el otoño, acompañadas por vinos D.O. de alguna de las más de 70 denominaciones de origen españolas.

Esta es una iniciativa organizada por Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, que se suma al abanico de eventos gastronómicos que se desarrollan en Avilés como los Menús y Tapas de Antroxu, Tapas de las Cofradías, Bocados Marineros, Sabores de Plaza en Plaza, Semana de la Tapa, etc.

Destaca la organización que este año participan dos locales más que en la pasada edición. Con esta iniciativa también se pretende generar actividad económica en una época de menos público foráneo como a priori puede ser el mes de noviembre, así como reforzar el protagonismo de Avilés en eventos gastronómicos vinculados con el tapeo, una de las más singulares demostraciones españolas de la gastronomía, y también el vino, como lo demuestra diferentes certámenes que se desarrollan en la ciudad cada año teniendo como protagonista el vino.

De esta forma Avilés se posiciona como la ciudad de Asturias que más eventos de esta naturaleza organiza en Asturias, siendo la capital asturiana del vino y el tapeo, y que, aderezado con su rico patrimonio cultural, promueve la escapada de ocio a la ciudad para disfrutar de su gastronomía, su arquitectura y su ambiente de ciudad acogedora, amable e idónea para el paseo lúdico-cultural-gastronómico.