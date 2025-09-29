Treelogic encara la salida a bolsa con la publicación de su Documento Informativo

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica asturiana Tree Technology, S.A., conocida comercialmente como Treelogic, ha publicado este lunes su Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM), que antecede a la incorporación a negociación para cotizar en el segmento BME Growth de la Bolsa española.

En la operación, según informa la compañía a través de una nota de prensa, DCM Asesores actúa como Asesor Registrado. Tal y como recoge el DIIM, Treelogic realizará una ampliación de capital a través de una oferta de suscripción previa a su incorporación. El precio de referencia para el inicio de la contratación bursátil será el de dicha oferta.

Una vez ejecutada, el detalle de los resultados, el importe suscrito y el número de acciones, se comunicarán públicamente a través de la correspondiente Adenda al Documento. La oferta se dirigirá a inversores cualificados y no cualificados conforme a la normativa aplicable. LINK Securities, S.V., S.A. actuará como Entidad Colocadora, Entidad Agente y Proveedor de Liquidez. El Consejo de Administración de la empresa prevé tomar como referencia para el inicio de la contratación de las acciones el precio de suscripción de la oferta.

"La publicación del DIIM culmina meses de trabajo y nos acerca a un nuevo capítulo en nuestra historia. Cotizar en BME Growth reforzará nuestra capacidad de acelerar el crecimiento -tanto orgánico como inorgánico- en áreas clave como eHealth, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad", ha señalado el Consejero Delegado de Treelogic, Marcelino Cortina.

Treelogic es una empresa española con sede en Oviedo cuya actividad principal consiste en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas avanzadas que facilitan la transformación digital de empresas e instituciones, aplicando metodologías ágiles y tecnologías emergentes.

La compañía asturiana cerró 2024 con una facturación de 7,1 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 53% respecto a los 4,7 millones alcanzados en 2023. Desde 2018, ha mantenido una sólida trayectoria con un crecimiento compuesto anual (TCAC) del 13,5%, reafirmando la solidez de su modelo.

El Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones considera que Treelogic "reunirá los requisitos exigidos para su incorporación a BME Growth".