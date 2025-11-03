Treinta estudiantes se forman en EDP con las becas Martín González del Valle

Acto de bienvenida que EDP ha dado a los treinta estudiantes de la Universidad de Oviedo que hoy inician una nueva etapa formativa en la compañía energética gracias a las Becas Martín González del Valle. - DANI MORA

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

EDP ha dado la bienvenida a los 30 estudiantes de la Universidad de Oviedo que inician una nueva etapa formativa en la compañía energética gracias a las Becas Martín González del Valle. La jornada ha comenzado este lunes con una ponencia del Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la que ha querido incidir en el "privilegio", para los becarios que hoy comienzan sus prácticas en EDP, de haber tenido la oportunidad de formarse en una institución como la Universidad de Oviedo.

"Esta universidad no solo os ha proporcionado una sólida base académica, también os ha preparado para afrontar los retos del mundo profesional con responsabilidad, innovación y compromiso", ha dicho Villaverde, quien ha destacado esta colaboración como "un ejemplo claro de cómo la unión entre universidad y empresa puede transformar vidas y generar valor para toda la sociedad".

A continuación, han tenido lugar diferentes dinámicas colaborativas diseñadas con la finalidad de que los becarios se conozcan entre ellos, así como con sus tutores, según ha informado EDP en nota de prensa.

Las actividades han estado presididas por Ana Santos Pedrosa, responsable del área de People & Organization para Iberia en EDP, que ha señalado que "estos jóvenes tienen ante sí una oportunidad única para aplicar sus conocimientos, seguir aprendiendo y contribuir al futuro energético sostenible".

La bienvenida por parte de EDP a los treinta estudiantes continuará durante la semana con más actividades. Este martes 4 de noviembre irán a conocer la Central Hidroeléctrica de La Barca y el miércoles, 5 de noviembre, participarán en una jornada de voluntariado medioambiental en la Playa de Xagó.

Las becas Martin González del Valle están dirigidas a estudiantes de 20 grados y 6 postgrados o másteres, entre los que figuran Ciencia e Ingeniería de Datos, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Mecánica; Administración y Dirección de Empresas, Lenguas Modernas y sus Literaturas; Comercio y Marketing o Derecho.

Las becas, fruto del acuerdo con la Universidad de Oviedo tienen una duración máxima de 10 meses, son de media jornada, en formato híbrido al igual que el resto de los trabajadores de la compañía, con una duración de cuatro horas diarias y compatibles con la actividad académica. EDP designa a cada estudiante un tutor encargado de supervisar los trabajos previstos en el desarrollo de las prácticas y facilita a cada alumno espacios adecuados de trabajo y el material necesario para su correcta realización.