TUA denuncia bloqueos de piquetes en la tercera jornada de huelga y defiende la instalación de cámaras

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa TUA ha denunciado este sábado que, en la tercera de las seis jornadas de huelga convocadas por el comité de empresa, la actuación de los piquetes "ha impedido por primera vez la salida de los conductores que habían acudido a ejercer su derecho a trabajar".

Según ha informado la compañía, durante la mañana se han cumplido los servicios mínimos fijados -del 42%-, aunque ha reconocido que las movilizaciones coinciden "con unos días especialmente relevantes para los viajeros y los turistas, como son las fiestas de San Mateo", lo que provoca "molestias en los desplazamientos de decenas de miles de ovetenses, asturianos y visitantes".

Respecto a las reivindicaciones de los trabajadores, TUA ha señalado que "la seguridad es una prioridad operativa" y ha defendido la instalación del sistema DriveCam en los autobuses urbanos de Oviedo.

La empresa ha indicado que se trata de un dispositivo "no invasivo, implantado en miles de vehículos en España, como en el transporte urbano de Avilés", y ha asegurado que su incorporación "permitirá reducir los incidentes en más de un 30%".

Junto a esto, la compañía ha reprochado al comité de huelga "la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados" y consideró que esa actitud "daña su credibilidad a la hora de negociar".

En relación con la exigencia sindical de instalar aseos en las cabeceras de todas las líneas, TUA ha afirmado que, pese a no existir obligatoriedad, ha mostrado sensibilidad con las demandas "y no comprende que se rechace utilizar servicios públicos ya disponibles" en lugares como el HUCA, Parque Principado, la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento o el Centro Asturiano.

La huelga, convocada para los días 18, 19 y 20 de septiembre y 8, 9 y 10 de octubre, se desarrolla en plena programación festiva de San Mateo.