El turismo usado se encarece en Asturias el 2,1% interanual en el mes de octubre , según Ancove

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado registró en el mes de octubre un alza del 2,1% en el precio del turismo usado sobre el mismo mes del año anterior. De media, se pagaron 11.638 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.198 euros, un 1,9% más caro que en octubre de 2024, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En términos mensuales (sobre septiembre de 2025), el precio de los turismos de ocasión cae un 2,8% en la comunidad, frente a un incremento del 1,6% en la media nacional.

En los coches más antiguos de segunda mano, los que superan los 8 años, el precio medio se situó en el Principado en 9.865 euros, un 6,1% de subida interanual, en contraste con los 10.530 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,1%.

En términos mensuales, el precio de los turismos usados disminuyó un 2,4% en el mes, con una media del 0,1% en España. El segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 76,5% sobre el total de las ventas en la comunidad, frente al 62,3% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

A nivel nacional, los turismos usados se encarecieron en octubre el 1.9% interanual en España, con un precio medio de 13.198 euros, superando nuevamente los 13.000 euros.

En términos mensuales, sobre septiembre de 2025, asciende el 1,6%. Entre enero y octubre, se han transferido 1.809.431 turismos de segunda mano (+4,9%) en España a un coste medio de 12.999 euros que implica un alza del 1,7% comparado con el mismo periodo de 2024.