La UE financiará el 100% del proyecto CIDEREU de Cider Cities, promovido por el Ayuntamiento

La Unión Europea financiará al 100 por ciento los 250.000 euros que cuesta el proyecto CIDEREU de Cider Cities, promovido desde su origen por el Ayuntamiento de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el objetivo es desarrollar e impulsar esta Red Europea de Ciudades de la Sidra y la Manzana, que busca revalorizar la cultura de la sidra y la agricultura tradicional como motor de identidad, sostenibilidad y cohesión social.

El proyecto se llevará a cabo a lo largo de 2026 y 2027 y, entre otras muchas actividades, está previsto que se celebren tres grandes eventos europeos, siendo el principal de ellos el que tendrá lugar en Gijón en 2027 como cierre del mismo.

El Consistorio gijonés ha explicado que Cider Cities es una red europea que une a diez ciudades de seis países (España, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia y República Checa) en una asociación de cooperación que tiene a la sidra y la manzana como nexo de unión.

La Red tiene su origen en los intercambios, encuentros y vínculos desarrollados entre territorios vinculados a la sidra y la manzana realizados en las diferentes ediciones del Salón Internacional de les Sidres de Gala organizados por la Fundación Asturies XXI, que culminó con la creación de la Red Europea de Ciudades de la Sidra y la Manzana -Cider Cities-.

Actualmente, los socios de la red son: Gijón, Nava, Cangas de Onís, Kuartango (Álava), Valleseco (Gran Canaria), Chelcicko - Lhenick (República Checa), Saint -Marcel (Italia), Urrugne (Francia), Carrazeda de Ansiaes (Portugal) y Celje,(Eslovenia), representada por "Zavod Jnana Bhakti Prada Trust" (Organización sin ánimo de lucro). Aunque también son entidades fundacionales de Cider Cities la Cámara de Comercio de Gijón, la Fundación Caja Rural de Gijón y la propia Fundación Asturies XXI.

Se ha destacado, asimismo, que el proyecto CIDEREU busca demostrar que el patrimonio agrícola y gastronómico puede ser una herramienta de cohesión europea, combinando tradición e innovación, sostenibilidad y cultura, historia y futuro.

A través de esta Red, se espera que los ciudadanos europeos redescubran "un legado común que crece con valores de igualdad, participación, inclusión y respeto al Medio Ambiente".