UGT Asturias alerta de que el paro en enero empeora, con el 95% de nuevos desempleados en el sector servicios

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, Javier Campa, ha advertido este martes que "el mes de enero no suele ser un buen mes a lo que a los datos del paro se refiere y este pues no rompe esa tendencia, desgraciadamente". "Es más, si profundizamos en el análisis, pues incluso lo se empeora", ha asegurado.

Campa ha señalado que "la estacionalidad es el talón de Aquiles del mercado laboral asturiano" y ha indicado que "el 95% aproximadamente de los nuevos parados pertenecen al sector servicios". "Y no nos cansamos de decir que este sector está creciendo exponencialmente", ha insistido.

"La mejor manera y la única manera que tiene de retornar esa capacidad que tiene es ofertar empleo estable y de calidad. Y estamos viendo que no lo está haciendo", ha afirmado el dirigente sindical.

Además, Campa ha mostrado su preocupación por el aumento del paro en el sector industrial, que "parece que con la EPA de antes de ayer y los datos del paro de hoy, pues parece que estamos, que no es un caso puntual, que es una cuestión puntual, que es una tendencia".

Por último, el secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias ha señalado que "el paro sube en los hombres, pero sube mucho más porcentualmente también en el sector de la mujer y de los jóvenes". "Tenemos que seguir apostando por políticas activas de empleo, pero enfocadas especialmente a estos colectivos y sectores que sufren más a la hora de encontrar empleo", ha concluido.