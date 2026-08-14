UGT Asturias exige al Gobierno que suprima ya el peaje del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha exigido al Gobierno central que no espere a las resoluciones judiciales y bonifique el peaje del Huerna al 100% mientras se mantengan las obras en la autopista de la AP-66, única autopista que une Asturias y León, asegurando que "llevamos pagando julio y agosto por un peaje de una autopista que no existe".

Fernández Lanero, en unas declaraciones distribuidas por UGT, ha criticado duramente la situación actual de la vía, argumentando que "es manifiestamente ilegal" y que con las obras se circula prácticamente todo el recorrido por un solo carril, lo que a su juicio hace insostenible que los usuarios sigan abonando la tarifa completa.

El representante sindical ha señalado que la situación obliga a presentar recursos por la vía administrativa ante el Gobierno de España y contra la concesión de la autopista, debido a que sus reclamaciones previas no han sido atendidas.

"Hemos sido obligados, porque no nos hacen caso, a presentar recursos por la vía administrativa ante el gobierno de España y de presentar recursos contra la concesión", ha manifestado.

Lanero ha hecho un llamamiento directo al Ejecutivo para que actúe de forma inmediata sin esperar a que la justicia resuelva sobre la legalidad de mantener el peaje en estas circunstancias, enfatizando que "actúe, que actúe y que bonifique el peaje al 100%, mientras esta situación de autopista inexistente, aparte de ser ilegal, se mantenga".

El secretario general de UGT Asturias ha subrayado que la medida afecta a todos los colectivos que utilizan la vía, desde los asturianos que viajan por vacaciones, formación o negocios, hasta los turistas que visitan la región, concluyendo que "esto no nos lo merecemos" y pidiendo al Gobierno que "piensen Asturias y los asturianos".