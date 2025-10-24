UGT Asturias reclama empleo estable, reducción de jornada y mejora salarial

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha reclamado que el proceso de creación de empleo en la región garantice "empleo estable, de calidad y con derechos", tras conocerse los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2025.

El sindicato destaca que los datos muestran una evolución positiva respecto al año anterior, con aumentos de la población activa y del empleo, y una ligera reducción del paro. Sin embargo, advierte de un empeoramiento en comparación con el trimestre anterior, en el que el desempleo sube y la ocupación desciende.

La población activa creció un 1,9% interanual, con 8.800 personas más, mientras que el número de ocupados aumentó un 2,2% (9.100 empleos adicionales). La tasa de paro se redujo tres décimas hasta situarse en 42.800 personas desempleadas, un 0,7% menos que hace un año, aunque el paro aumentó un 4% respecto al trimestre anterior.

UGT subraya que el repunte del empleo se concentra en el sector servicios, con un avance del 7,6%, mientras que el resto de sectores registra descensos. Además, el sindicato alerta de que el paro juvenil continúa elevado, afectando al 30,3% de los menores de 25 años, y que un tercio de las personas desempleadas lleva más de un año buscando trabajo.

El informe destaca también la reducción de la tasa de temporalidad hasta el 15,4%, más de once puntos menos que en el mismo trimestre de 2021, reflejo -según UGT- de los efectos positivos de la reforma laboral.

La organización sindical denuncia que persisten las brechas de género, con una tasa de actividad femenina diez puntos inferior a la masculina y una tasa de paro 1,6 puntos superior.

UGT Asturias exige políticas activas de empleo eficaces, protección frente al despido injusto y una reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales, con el objetivo final de alcanzar las 32. Asimismo, insta a reforzar el salario mínimo interprofesional y las rentas salariales para favorecer un reparto más justo de la riqueza y consolidar el consumo.