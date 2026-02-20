UGT celebra que Cogersa apueste por la gestión directa y pública de la nueva planta de tratamiento de la fracción resto

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha celebrado que la comisión delegada de Cogersa haya aprobado un proceso de puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de la fracción resto que culminará en un modelo de gestión directa y pública por parte del consorcio.

UGT recuerda que desde el primer momento defendió que la planta fuera gestionada directamente por Cogersa, al entender que la experiencia, el conocimiento acumulado y el compromiso del personal propio en otras instalaciones similares son la mejor garantía de control, estabilidad, especialización técnica y eficiencia a largo plazo. El sindicato sostiene que la secuencia de fases aprobada "se ajusta" a la alternativa que había planteado en la negociación.

La organización sindical enmarca este resultado en su defensa del papel de la empresa pública como "locomotora" de un modelo productivo más sostenible y generador de empleo de calidad, y considera que la gestión directa de la planta refuerza el sistema público de residuos en Asturias. No obstante, UGT advierte de que permanecerá "vigilante" para que el calendario se cumpla con rigor y el proceso culmine efectivamente en una gestión directa y pública de la planta por parte de Cogersa.