UGT cree que Área Metropolitana y Corredor del Atlántico pueden convertir a Asturias "en la cuarta economía del país"

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y el responsable del sector de Transportes de Asturias de FeSMC, Luis Blanco Junquera, han mostrado este miércoles su apoyo al Área Metropolitana y al Corredor Atlántico ya que "es una oportunidad de ser más y convertir a Asturias en la cuarta economía del país".

Por ello, desde UGT han pedido que no dejen a los asturianos "tirados" una vez más y han pedido a Podemos y a PP, que no intenten "politizar y poner más trabas". En este sentido, Lanero ha recordado que no es un "órgano político" y por ello "hay que evitar imponer los intereses partidistas a los necesita Asturias". "Se trata de un servicio a los ciudadanos y no el proyecto de nadie", ha añadido.

Por otro lado, UGT ha mostrado su apoyo a la incorporación de Asturias al Corredor Ferroviario Atlántico. Lanero ha destacado que tiene que "ser un proyecto que permita actualizar y modernizar todas las infraestructuras ferroviarias que están en una situación lamentable".

Desde el sindicato consideran fundamental esta línea comercial de comunicación entre el noroeste de España y Europa ya que "el 20% de las toneladas de mercancía que se mueven en España corresponden a Asturias".

Lanero ha explicado que el Corredor Atlántico fomentaría el crecimiento económico a través de riqueza y empleo, y también permitiría cambiar las electrificaciones, adaptar y cambiar las traviesas para que puedan tener el ancho estándar, poner doble vías en todos los tránsitos y también será una buena oportunidad para combatir las grandes debilidades de la región. Con estas debilidades se ha referido a los despoblamientos de las zonas rurales y que esta plataforma de conexión ferroviaria serviría para atraer población y fijar nuevos inversores.

SITUACIÓN "LAMENTABLE" DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Por último, se han referido a la "situación lamentable" de las infraestructuras ferroviarias tras las últimas inundaciones. "El sistema obsoleto, sin ningún tipo de mantenimiento, hace que estas catástrofes se agraven más y se multipliquen las consecuencias", ha apuntado Lanero.

Por su parte, Junquera espera que se puedan arreglar "cuanto antes" todos los desperfectos y que no haya dilación en el tiempo para realizar unas obras que permitan reestablecer el servicio en la zona de Arriondas y del Caudal. "Las obras no habrían sido necesarias de haber hecho la inversión suficiente para mantener las infraestructuras, pero no se ha hecho el mantenimiento preventivo adecuado", ha explicado.

Desde UGT han instado a las administraciones a nivel autonómico y estatal a que tomen las medidas necesarias y a Adif a que reestablezca el servicio ya que "es su obligación y tiene una subvención europea". "La garantía de que eso funcione es del Estado", ha sentenciado.