UGT FICA exige a ArcelorMittal que garantice el futuro de las plantas tras la parada del Horno Alto B

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Asturias y sus secciones sindicales en ArcelorMittal han lamentado la obligada parada del Horno Alto B de la factoría de Gijón, después de meses de trabajos para intentar su arranque y estabilización, objetivos que finalmente no se han podido alcanzar. La organización sindical ha resaltado el "compromiso, responsabilidad y esfuerzo" de todo el personal de los hornos durante este periodo, cuya profesionalidad considera "incuestionable".

El sindicato subraya que es imprescindible abrir el horno para evaluar su estado interno y determinar el alcance real de los daños, y advierte de que se trata de un contratiempo de "enorme relevancia" no solo para la plantilla de ArcelorMittal y de las empresas auxiliares, sino también para el conjunto del tejido productivo asturiano. En este contexto, UGT FICA Asturias exige a la multinacional que dote los recursos económicos necesarios para acometer la reparación del Horno Alto B "con todas las garantías".

Para UGT FICA, esta situación debe convertirse en una oportunidad para alargar la vida útil del horno, en un momento en el que el grupo está incrementando producciones en sus instalaciones europeas por la demanda existente y por las medidas adoptadas en el ámbito comunitario. El sindicato se muestra convencido de que, con el potencial humano y profesional de las factorías asturianas, será posible recuperar la producción con dos hornos altos en funcionamiento.

La parada del Horno Alto B obligará, según advierte la organización, a adoptar medidas en la gestión diaria de las instalaciones y, por ello, UGT FICA hace un llamamiento a "actuar con responsabilidad social" por parte de todas las partes implicadas, confiando en que, pese a la dificultad del momento, el resultado será "salir reforzados y más competitivos". El sindicato recuerda que las plantas asturianas "han avanzado significativamente" en los últimos años, consolidándose como instalaciones "fiables, rentables y estratégicas" dentro del grupo.

Por todo ello, UGT FICA exige a ArcelorMittal que mantenga una apuesta "decidida" por Asturias, no solo acometiendo la reparación del horno, sino también materializando las inversiones pendientes que garanticen el futuro de la siderurgia en la comunidad y el mantenimiento de las capacidades productivas.