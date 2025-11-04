UGT pide más recursos para inspección laboral y más cultura preventiva en empresas tras la muerte de un joven en Coaña

Archivo - UGT y CCOO convocan una manifestación por el Día Mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, foto de archivo. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Secretario de Salud Laboral de UGT Asturias, Marino Fernández, ha trasladado sus condolencias a los compañeros y a las compañeras del joven trabajador fallecido este martes en Coaña y ha insistido en que "accidentes como el de hoy no pueden ocurrir".

Fernández ha explicado que en lo que va de año, 18 personas perdieron la vida en Asturias "por el mero hecho de ir al trabajo" y ha asegurado que "las empresas tienen que mirar por los trabajadores y tienen que recuperar cultura preventiva". Por ello, ha recalcado que es "importante, cuanto antes, dotar de más recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo".

El Secretario de Salud Laboral de UGT Asturias ha anunciado que el próximo 11 de este mes se celebrará una reunión en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta Rectora del Plan de Choque, en el que UGT va a exigir "que las plazas que no estén cubiertas aún se cubran" para que "el plan de choque se lleve a cabo".