UGT, Usipa y CSIF piden a Educación una "solución negociada" para las direcciones ejercidas por personal laboral

Archivo - Educadora de escuelas infantiles concentradas frente a la Consejería de Educación. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT, Usipa y CSIF, que ayer trasladaron su postura favorable a la última propuesta de la Consjería de Educación sobre las escuelas de 0 a 3 años al considerar que el texto "reconoce prácticamente la totalidad" de las reivindicaciones planteadas en unidad de acción sindical, mantendrán una "vigilancia activa" sobre el cumplimiento del acuerdo y piden "una solución negociada" para las direcciones del personal laboral.

El acuerdo contempla la creación de 120 nuevas plazas de oferta pública de empleo destinadas a cubrir los apoyos en Educación Infantil, que se suman a las 120 ya aprobadas y a otras 40 de nueva creación, hasta un total de 280 plazas cuya aprobación se prevé "de forma inminente".

El texto definitivo incluye la rectificación del punto relativo a los asuntos propios en días no lectivos, modificación remitida por la Administración el pasado jueves a petición de las organizaciones que desconvocaron las movilizaciones.

Los tres sindicatos aseguran que continuarán trabajando en las próximas Mesas de Diálogo y en el grupo de trabajo para avanzar en la regulación de horarios, la reducción de ratios, la adecuación de la hora, la definición de necesidades específicas de apoyo educativo y la recuperación de la formación en los CPR.

Asimismo, en un comunicado conjunto, insisten en la necesidad de alcanzar una solución negociada en relación con las direcciones ejercidas por personal laboral, su complemento y su situación, un compromiso que "la Administración se ha mostrado dispuesta a estudiar junto con las organizaciones sindicales".

UGT, Usipa y CSIF consideran que se ha alcanzado "el mejor acuerdo posible" y aseguran que trabajarán a partir de ahora en su desarrollo para defender el ciclo y mejorar las condiciones laborales del personal de la red.