La Universidad de Oviedo acerca la ciencia a los mayores con el ciclo Escanciando Ideas

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo pone en marcha este jueves el ciclo Escanciando Ideas, una iniciativa inspirada en el formato internacional Pint of Science, que busca acercar la ciencia a la sociedad en entornos cotidianos y accesibles. En este caso, las charlas se desarrollarán en distintos Centros Sociales de Personas Mayores del Principado de Asturias, aprovechando sus instalaciones como espacios de encuentro, aprendizaje y divulgación.

Este ciclo está dirigido por los profesores Jonathan Rodríguez y Maidá Domat, de la Universidad de Oviedo, y el investigador del CSIC Dimas G. de Oteyza. Comenzará este jueves en el Centro Social de Personas Mayores de Mieres a partir de las 18.00 horas, con dos ponencias: ¡Sincroniza tu vida! Sueño y ritmos circadianos', a cargo de Alba Gutiérrez Menéndez (UIV / UNIR); y 'David con Goliat: Juntos combatiendo el cáncer', por Hugo Gutiérrez de Terán (Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, CINN).

Las siguientes citas tendrán lugar en otros municipios asturianos. El 30 de octubre, en el Centro Social de Personas Mayores de La Felguera (Langreo), con las charlas 'El enemigo invisible bajo tus pies' (Diego Baragaño, IGME) y 'Patógenos alimentarios: una amenaza a tener en cuenta' (Javier Fernández Fernández, Universidad de Oviedo).

Continúa el 13 de noviembre en el Centro Social de Personas Mayores de Moreda, con 'Artritis Reumatoide: una rebelión dentro de tu cuerpo' (Daniel Miranda Prieto, Universidad de Oviedo / ISPA) y 'Neutrinos, las misteriosas partículas invisibles' (Sara Rodríguez Cabo, Universidad de Oviedo).

Por último, el 28 de noviembre se celebrará en el Centro Social de Personas Mayores de Cabrales (Las Arenas), con '¡Pedirás café con leche templada y amarás la química sobre todas las cosas!' (Alfonso Gallo Bueno, Universidad de Oviedo) y 'Cerebro y memoria: cómo construimos nuestros recuerdos' (Candela Zorzo Vallina, Universidad de Oviedo).

Escanciando Ideas forma parte del programa Cultura Cercana, promovido por la Universidad de Oviedo con el apoyo de la Director General de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias, y pretende fomentar el diálogo entre el mundo académico y la ciudadanía, haciendo de la ciencia una conversación tan natural como una charla entre amigos.