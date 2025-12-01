La Universidad de Oviedo aprueba la modificación sustancial de los planes de estudios de cinco másteres universitarios

Reunión del Consejo Social de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD OVIEDO

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo celebró este lunes una sesión doble de Consejo de Gobierno: una primera parte, reunión ordinaria, y una segunda, extraordinaria, a la que se han sumado los miembros del Consejo Social, y en la que el rector, como ya hiciera en el pasado Claustro, ha dado cuenta del informe de gestión del curso 2024-2025 y ha informado del grado de cumplimiento del Plan Estratégico. En la reunión ordinaria, entre otras cuestiones, se han aprobado cinco modificaciones sustanciales de cinco másteres universitarios, con el objetivo de adaptarlos a nuevas necesidades formales y docentes.

En concreto, se han renovado los planes de estudio del Máster Universitario en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre; el Máster Universitario Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastre; el Máster Universitario en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación; el Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género.

El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado el calendario académico del curso 2025-2026. En concreto, recoge que el acto de inauguración del curso 2026-2027 será el 9 de septiembre de 2025 y el periodo lectivo comenzará el día 10 de septiembre. Además, Santa Catalina de Alejandría se celebrará el 27 de noviembre de 2026 y Santo Tomás de Aquino, el 29 de enero de 2027.

También se ha dado luz verde a la convocatoria pública de ayudas destinadas a financiar congresos organizados por personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo que se celebrarán en el Principado de Asturias a lo largo de 2026.

Por último, la sesión ordinaria también ha servido para informar sobre la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio, que se sitúa en una cifra del 62,23 % respecto de los créditos definitivos.

En la reunión extraordinaria, celebrada de forma conjunta para todos los miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, el rector, Ignacio Villaverde, ha presentado el informe de gestión del curso 2024-2025, además de dar cuenta del grado de cumplimiento de los planes estratégicos.