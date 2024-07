La Universidad de Oviedo publica la segunda lista de alumnos admitidos en estudios de grado con límite de plazas

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha hecho pública la segunda lista de admitidos de la fase A en grados con límite de plazas. Los estudiantes admitidos deberán formalizar ahora su matrícula del 23 de al 28 de julio.

Según ha informado la institución académica en nota de prensa, quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. Además, aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada tendrán la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera.

El periodo de reclamaciones estará abierto desde el 23 al 28 de julio. El 30 de julio se publicará la tercera lista de admitidos de la fase A y el 22 de agosto, la cuarta adjudicación de plazas de la fase A y la primera adjudicación de plazas de las fases B y C.

Las notas de corte de esta segunda adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera. En esta segunda adjudicación, los estudios de grado con nota de acceso más alta son el doble grado en Informática de Software y Matemáticas (13,402), el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (13,336), y el doble grado en Matemáticas y Física (13,156 opción A y 13,384 opción B).

También el grado en Medicina (12,964), el grado en Odontología (12,810), el grado en Biotecnología (12,691), el grado en Enfermería (12,6) y el grado en Matemáticas (12,552).