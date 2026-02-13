La Universidad de Oviedo renuncia al convenio con Siero para el ceisIA

Ignacio Villaverde, en el centro - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha anunciado este viernes que renuncia al convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Siero y abandonar el edificio municipal en el que se ubica el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (ceisIA).

La institución académica justifica su decisión tras "constatar un bloqueo administrativo y financiero prolongado que ha hecho inviable la continuidad del proyecto en su actual marco institucional".

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que el ceisIA nació en abril de 2023, en virtud de un acuerdo entre la universidad y el ayuntamiento, con el objetivo de aplicar la inteligencia artificial a la mejora de los procesos municipales y al análisis de su impacto social.

Desde la Universidad señalan que la evolución favorable en el plano técnico no tuvo reflejo en el ámbito institucional ni político. El rector ha puntualizado que, durante 2025, el ayuntamiento "no realizó ninguna aportación económica, pese a tratarse de un año de plena actividad del centro y, sin embargo, la universidad ha tenido que asumir costes estructurales, incluidos los derivados de la contratación de personal investigador".

Villaverde ha concretado que la universidad remitió en febrero de 2025 la justificación correspondiente al anticipo recibido en 2024, solicitando la validación necesaria para proceder a la devolución del remanente no ejecutado. A pesar de las reiteradas gestiones realizadas, el ayuntamiento no ha emitido la resolución correspondiente, lo que ha generado una situación administrativa anómala y prolongada en el tiempo, sostienen desde la Universidad.

Añaden que a lo largo del desarrollo del convenio, la institución universitaria ha tenido que insistir reiteradamente en la convocatoria de las comisiones de seguimiento previstas, que han sufrido retrasos, silencios administrativos y dificultades de coordinación "imputables únicamente al ayuntamiento sierense".

En paralelo, la universidad habría tenido que asumir íntegramente los costes derivados de la contratación de personal investigador, la financiación de las actividades desarrolladas y la adecuación de la sede, pese a que estas obligaciones formaban parte de los compromisos adquiridos por el ayuntamiento en el marco del convenio que ahora se denuncia.

La institución considera que esta situación se ha visto agravada por una falta de coherencia entre la valoración técnica del trabajo realizado y el discurso político, lo que, en opinión de Villaverde, ha generado "un clima de desconfianza incompatible con una colaboración estable, leal y basada en la corresponsabilidad entre administraciones públicas".

Ante este escenario, la Universidad de Oviedo ha optado finalmente por denunciar el convenio conforme a los términos legalmente previstos, con voluntad de acometer un cierre "ordenado, transparente y colaborativo, orientado a regularizar los aspectos administrativos y económicos pendientes y a garantizar una gestión responsable de los recursos públicos".

Los responsables de la universidad han reafirmado su apuesta estratégica por el ceisIA, que continuará desarrollando su actividad como centro propio, integrado en su estructura académica y científica, al margen del acuerdo con el Ayuntamiento de Siero. "En este nuevo marco, el centro explorará fórmulas de colaboración más estables y coherentes con los principios de buen gobierno, sostenibilidad institucional y uso responsable de los recursos públicos, garantizando así su proyección futura y su contribución al servicio de la sociedad", han señalado desde la institución académica.