Urbanismo, Botánico y EMA suman más de 51 millones de euros en el presupuesto de 2026

La partida para los terrenos de Naval Gijón de Pymar deja de figurar en las cuentas para no bloquear ese dinero

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este viernes el presupuesto para 2026 de su área, que incluye también el Jardín Botánico Atlántico y la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que asciende a 51.056.300 euros, lo que supone, respecto al vigente, una reducción de 373.025 euros.

Por áreas, a Urbanismo corresponden 6.740.200 euros, 1.896.800 euros para el Botánico y 42.419.300 euros para la EMA. Así lo ha indicado Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

Ha precisado, asimismo, que en Urbanismo hay una minoración de 5.384.225 euros, que ha atribuido, principalmente, a que este año había presupuestada la demolición de la nave de Flex, con casi un millón de euros de dotación, y las obras de urbanización de La Pecuaria, para lo que no hace falta dotación presupuestaria el próximo año.

En el caso de barrios degradados, el desglose de partidas es el siguiente: 1.253.091,87 euros para las obras en Portuarios; 497.216 euros para las de Montiana; 1.372.300 euros para la Sindical de Contrueces, si bien ha señalado que hay también 36.239,50 euros imputables a la dirección de obra, de ejecución y coordinación de seguridad y salud de dichas obras.

A esto se suman 115.360 euros de la quinta anualidad del inmueble situado en el número 43 de doctor Aquilino Hurlé. El concejal ha explicado que aunque no se dota en los presupuestos de 2026 dinero para las ayudas a fachada, se prevé ir destinando dinero a ello a lo largo de año.

Otra de las partidas que ha destacado son 47.200 euros correspondientes a la segunda y última anualidad del contrato de la redacción del Plan Especial de Naval Azul.

En cuanto al Botánico, el presupuesto se reduce en 208.500 euros respecto al de este año, aunque ha matizado que se debe a que la partida del encargo para acometer la limpieza de las instalaciones que efectúa Emulsa pasa al Ayuntamiento, por un importe de 233.000 euros.

Ha resaltado, por otro lado, que se presupuestan 60.000 euros más en trabajos realizados por otras empresas, a lo que ha remarcado que se quiere dar mayor importancia a labores como la atención al público, taquilla y guías. Además, se contará con mayor presupuesto para organización de actividades medioambientales, culturales y lúdicas.

Referente a la EMA, el presupuesto corriente asciende a poco más de 27 millones de euros, siendo el capítulo de personal el mayor del apartado de gastos, con 10.699.600 euros.

En el caso del presupuesto de inversiones, donde la EMA llegó a batir récord con casi once millones de euros en 2024, ha apuntado que se prevé que este año cierre igualmente con una cantidad muy importante. De cara a 2026, hay presupuestado un total de 15.201.000 euros.

Entre otras inversiones, ha indicado que en saneamiento figura la anualidad correspondiente a las obras que está llevando a cabo la EMA para la extensión de la red en la zona rural, concretamente en la parroquia de La Pedrera, con 600.000 euros para otro proyecto, todavía por definir la zona concreta.

En este caso, trabajan en conjunto con la Federación Vecinal de la Zona Rural 'Les Caseríes' para priorizar las obras y llegar al mayor número de viviendas.

Además, se contemplan en el presupuesto los 5.150.000 de la anualidad de las obras que la EMA está realizando en La Pecuaria de refuerzo de toda la red de esa zona de la ciudad, no solo de cara a la ampliación del Parque Científico, sino también la ampliación del hospital de Cabueñes y los diferentes desarrollos urbanísticos que está previsto que se lleven a cabo allí.

Se destinan, por otro lado, 1.250.000 euros para las obras concertadas con el Ayuntamiento, como pueda ser en la actualidad en el entorno de la Escuelona, donde la EMA asume prácticamente la mitad de la cuantía de la obra porque aprovecha para renovar todas las redes de esa zona. Sobre esta obra, ha apuntado que aparece casi un millón de euros, que es la parte que la EMA asumirá de esas obras en la anualidad de 2026.

Ha resaltado, también, los casi 3 millones de euros del capítulo de varios, como es el proyecto del PERTE del Agua 'Arrudos 100', que permitirá la digitalización de los procesos.

Preguntado sobre los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón que son propiedad de Pymar, ha señalado que en 2026 no figura ninguna partida porque no querían tenerla parada como ha pasado este año, sin saber si quiera el coste que va a suponer.

En cualquier caso, ha apuntado que el Ayuntamiento tiene la capacidad y la intención es, cuando se llegue a un acuerdo para adquirir estos terrenos, "dotar y automáticamente ejecutar", ha indicado.

Ha insistido, sobre esta cuestión, que hay muchos proyectos que ejecutar y tener paralizado una cantidad tan importante durante muchos meses "no nos parecía la mejor opción", ha aclarado.

Tampoco se contempla en 2026 ninguna partida para la compra de la finca de La Isla porque la intención del Gobierno local es adquirirla este año.

Con respecto a la 'playa verde', ha señalado que no hay una partida específica porque el tipo de adecuación que va a haber el año que viene, para el verano, es algo que acomete Infraestructuras, sin necesitar una dotación específica.

Asimismo, ha agregado que, de cara a la obra definitiva, como todavía no tienen el proyecto, han optado por no bloquear un dinero sin saber el coste. Dicho esto, ha matizado que es una prioridad para el Gobierno local, por lo que cuando sea el momento, dotarán el dinero necesario.