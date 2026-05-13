Vallet destaca la democratización de la secuenciación genética premiada: "rápida, barata y eficaz"

LA química María Vallet tras el fallo del Jurado del Premio Princesa de Asturias a Klenerman, Balasubramania y Mayer - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y catedrática de Química María Vallet, ha destacado este miércoles la democratización de la secuenciación genética que supone el trabajo de los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer. Los investigadores, galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, han desarrollado un método "rápido, barato y eficaz" que permite avanzar en la medicina personalizada.

Vallet es miembro del jurado que ha concedido el premio a Klenerman, Balasubramania y Mayer, quienes a través de su trabajo han "democratizado un método que va a ser útil a toda la sociedad" por su rapidez, precio y aplicaciones. La investigadora ha explicado que antes de estos avances, la secuenciación del ADN "costaba muchísimo dinero" y los resultados tardaban, al menos, un mes. "Ahora se hace en un día y es perfectamente certero", ha valorado, explicando que el coste también se ha reducido a unos mil euros frente a los "miles y miles y miles" de euros que costaba antes.

Considera Vallet que este método puede aportar mucho en el futuro de la medicina personalizada, además de ser útil en muchos campos de la biología o la ecología. "Cuando empieza una cosa siempre es caro y siempre es un problema, pero en este caso ya se ha democratizado, ya ha pasado a ser un método muy barato, muy rápido y muy eficaz", ha remarcado.

UNA REVOLUCIÓN EN LA SECUENCIACIÓN DEL ADN

El divulgador científico Alberto Aparici, ha explicado que hasta la llegada de esta tecnología, secuenciar un genoma o "leer las diversas letras que hay en el ADN", costaba muchísimo tiempo al ser un proceso "casi artesanal".

Según ha explicado el divulgador, los premiados "desarrollaron un método que permitía hacerlo de manera automática y en muchísimo menos tiempo", a través de un método que "parte en trocitos el ADN, lo coloca dentro de la máquina y mediante luz consigue leer cada una de las letras que hay ahí" gracias a que cada una de las cuatro sustancias que componen el ADN, las letras ATGC, tienen un color diferente. "Lo ilumina y si brilla amarillo es una, si brilla verde es otra, si brilla azul es otra", ha explicado, en un proceso en el que está "todo automatizado".

Este hallazgo favorece, según ha abundado, que se pudiera desarrollar la vacuna contra el virus de la Covid-19 en un "tiempo récord" al haber logrado descifrar el genoma del virus en muy poco tiempo.

Se secuenció muy rápido en China, se hizo público aquello y la gente pudo trabajar con esos datos. Entonces, si llegan otros virus, digamos el antivirus, Dios quiera que no, pero algún otro virus ya tenemos mucho camino adelantado. Desde luego, pero no solo para eso, también para estudios de poblaciones de animales.