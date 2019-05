Vázquez afirma que su pretensión es que Ciudadanos contribuya a "centrar" el gobierno de Adrián Barbón (PSOE)

Publicado 31/05/2019 14:21:45 CET

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado, Juan Vázquez, ha señalado que su pretensión es que los cinco diputados que su candidatura ha conseguido en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo contribuyan a dar estabilidad al Gobierno de Adrián Barbón y "centrar" la política asturiana a lo largo de la próxima legislatura.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de una reunión de los cinco diputados electos de la formación naranja para analizar los resultados "y ponerse a trabajar" ante el proceso de negociaciones a nivel autonómico y local entre partidos que va a comenzar en los próximos días.

En el caso de la formación naranja, el comité negociador quedará integrado por el candidato de Oviedo, Nacho Cuesta, el regional, Juan Vázquez, el delegado de Cs en Asturias y diputado electo, Sergio García, el candidato de Gijón, José Carlos Sarasola y la diputada electa Laura Pérez Macho.

Vázquez ha reconocido la legitimidad del PSOE liderado por Adrián Barbón como ganador de las elecciones al conseguir 20 de los 45 diputados de la Junta General --la mayoría absoluta son 23--, pero ha recordado que ese futuro ejecutivo va a necesitar estabilidad, una posición que convierte a Ciudadanos con sus cinco diputados en una fuerza "decisiva".

En ese sentido, el ex rector de la Universidad de Oviedo ha afirmado que el es partidario de ayudar a esa estabilidad y "centrar la política asturiana". "Hay una hay una fórmula de 26 --PSOE, Podemos e IU-- y una fórmula de 25 --PSOE y Ciudadanos--, quien ha ganado las elecciones debe pensar cuál es la estabilidad y fórmula mejor", ha dicho Vázquez.

Con todo, lo que no ha querido aclarar Vázquez es si prefiere un pacto estable o puntual entre los socialistas y Ciudadanos o si éste sería de investidura o de legislatura. Nada más ha querido destacar que los posibles pactos se basarían en las tres grandes líneas de su programa: dinamización económica, equidad social y regeneración política.

Sobre si esto supone una contradicción con las posiciones de la dirección nacional de Ciudadanos, que en campaña rechazo cualquier tipo de pacto con el PSOE de Pedro Sánchez, Vázquez ha indicado que esto no supone una posición divergente. "Son posiciones distintas que deben evolucionar en escenarios distintos", ha explicado.

En ese sentido, ha recordado la situación de Castilla y León, donde Ciudadanos es partidario de pactar con el PSOE para desalojar al PP de la Junta después de décadas en el poder, y ha afirmado que las posiciones del líder de esta formación en esta autonomía, Francisco Igea, le son "próximas".

OVIEDO

Sobre la situación de Oviedo, donde Ciudadanos podría decantarse por llegar a pactos con el PP de Alfredo Canteli o apoyar al actual alcalde, el socialista Wenceslao López --aunque quedarían a uno de la mayoría-- y sobre lo que esto podría implicar a la hora de llegar a pactos autonómicos, Vázquez se ha mostrado "poco partidaria de intercambios". Con todo, ha apostado por una "visión global" a la hora de realizar pactos.

En ese sentido, Vázquez no ha querido posicionarse sobre si el PP, que gobernó 24 años en la capital asturiana, supone esa regeneración que desde la formación naranja defienden.

"Yo hago valoraciones políticas y no del pasado, pensando en el futuro. Mi trayectoria, mi perfil y mi orientación política es conocida, soy de persona de convicciones y no de intercambios", ha sentenciado Vázquez, que durante la campaña electoral no ha tenido problema en definirse como socialdemócrata.