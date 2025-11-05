Los vecinos de La Calzada, en Gijón, salen a la calle para exigir un barrio libre de camiones

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de La Calzada, en la zona oeste de Gijón, han salido este miércoles a la calle para exigir un barrio libre de camiones. 'Por un barrio libre de transporte pesado y peligroso', era uno de los lemas de la pancarta que han portado.

Afirman que cada día 1.360 camiones atraviesan la zona, y algunos de los vehículos con mercancías peligrosas. "Son 1.360 razones para salir a la calle y decir, alto y claro: ¡Basta de camiones. Por nuestra salud. Por el futuro de La Calzada!", han señalado los convocantes, que han protagonizado una concentración en Cuatro Caminos.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha mostrado su apoyo a la reivindicación vecinal. Ha acusado al Gobierno de "engañar" a la ciudadanía con el vial de Jove que termión en un "fiasco". Martínez Salvador, que ha estado presente en la movilización, ha exigido unos accesos al puerto de El Musel que sean "dignos".

"Hoy estamos aquí en Cautro Caminos, pero iremos a Madrid o donde haga falta con toda la fuerza posible para reivindicar lo que Gijón merece desde hace décadas", ha señalado.