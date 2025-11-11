Vecinos de La Corredoria comparecerán en la Junta General para tratar la reapertura del enlace a la AS-II

Archivo - Estado actual del enlace de la AS-II con La Corredoria - GOOGLE MAPS - Archivo

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio ovetense de La Corredoria comparecerán en la Junta General del Principado, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales, para exponer su reivindicación sobre la reapertura del acceso desde la AS-II al barrio ovetense y denunciar la falta de información pública sobre los motivos técnicos que justificaron el cierre y las condiciones necesarias para su reapertura.

La comparecencia, se enmarca en la petición presentada por Angelina Valdés del Busto el 14 de octubre de 2025, y se produce después de que, el 30 de septiembre de 2025, representantes vecinales ya expusieran su situación ante la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, y tras la aprobación de la Resolución 123/XII de la Junta General del Principado de Asturias.

Dicha resolución instaba al Consejo de Gobierno a reabrir el acceso a La Corredoria, hacer públicos los informes técnicos que justificaron su cierre en 2019, diseñar un plan de actuaciones técnicas y de obras con calendario y presupuesto, establecer una comisión de seguimiento con participación vecinal y adoptar medidas provisionales de seguridad.

IU-Convocatoria por Oviedo celebra la decisión de la Comisión de Peticiones y Derechos de la Junta General de votar mayoritariamente a favor de que los vecinos del barrio de La Corredoria puedan comparecer para trasladar sus demandas, y lamentan la abstención del PSOE y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

"Nos alegramos de que las instituciones empiecen a escuchar a los vecinos y vecinas de La Corredoria. Esta es una petición que desde IU-Convocatoria hemos apoyado desde el primer momento", ha señalado la edil, Cristina Pontón.

En una nota de prensa defiende que "no existe ningún impedimento técnico para reabrir esa comunicación en condiciones de seguridad vial, y con ello pensamos que se da respuesta a una demanda ciudadana muy popular que mejoraría la movilidad y el día a día de muchas y muchos ovetenses".