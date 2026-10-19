Vega de Urriellu registra una de las temperaturas más bajas del país, con -2,2 grados esta

PALENCIA/OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vega de Urriellu, en el Parque Nacional de Picos de Europa (Asturias), registró a primera hora una de las temperaturas más bajas en las últimas horas del país, con 2,2 grados bajo cero a las 08.00 horas.

La ciudad de Palencia ha registrado esta madrugada la temperatura más baja del país al alcanzar los 4,8 grados bajo cero a las 02.40 horas, seguida de la zona de Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa (Cantabria), donde los termómetros han descendido hasta los 4,6 grados bajo cero a las 08.20 horas.

Asimismo, las heladas más acusadas de las primeras horas del día se han concentrado en la comunidad de Castilla y León y en la cornisa cantábrica. Entre los valores más fríos se han situado también Lagunas de Somoza (León), con 3,1 grados bajo cero a las 07.50 horas, y la localidad orensana de Xinzo de Limia, con 2,7 grados bajo cero a las 07.10 horas.

Por su parte, la comarca zamorana de Sanabria, en el término de Robleda-Cervantes, ha alcanzado los 2,4 grados bajo cero a las 07.40 horas.