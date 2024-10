Venta (PP) pide a Barbón que "no ponga alfombra roja a los ministros de Sánchez para que vengan a ensuciar la política"

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado, Luis Venta, se ha mostrado muy crítico con la visita este sábado del ministro Óscar López y ha exigido a Adrián Barbón "que deje de poner la alfombra roja a los ministros de Sánchez para que vengan a Asturias a embarrar y ensuciar la política".

"Le exigimos a Barbón que no venda Asturias para sus intereses partidistas, poniéndonos en el foco de toda España, trayendo a ministros a enfangar la política asturiana", porque "los asturianos no estamos para que se use esta tierra como plató político de insultos y difamaciones".

Para Luis Venta la visita del ministro López demuestra la "desesperación de un Gobierno acorralado, la "radicalización de un presidente del Principado que cada vez es más sanchista y menos asturiano" así como el "nerviosismo de un PSOE en campaña permanente, que ya no se fía de los suyos, ante su próximo congreso".

En este sentido lamenta que Barbón cada día esté "más radicalizado" y que "su prioridad es Sánchez, no Asturias", poniendo por delante su cargo de secretario general de la FSA al de presidente del Principado. Y es que considera el PP asturiano que "al Gobierno de Sánchez ya solo le queda Barbón" porque los ministros no parecen ser bienvenidos en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Castilla La Mancha, ni en Navarra o Cataluña.

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento asturiano recuerda, por último, que el presidente de los populares de Asturias, Álvaro Queipo, ya pidió varias veces a Barbón que no importe a Asturias la tensión política y, de hecho, a menudo le ha tendido la mano para hacer política y alcanzar consensos en favor de los intereses de los asturianos.