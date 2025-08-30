Vista Norte inaugura la temporada artística con un recorrido colectivo por las galerías asturianas

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias lanza 'Vista Norte', una nueva cita cultural que reunirá del 4 al 6 de septiembre de 2025 a espacios de Gijón, Oviedo y Avilés en una experiencia conjunta de arte contemporáneo, participación ciudadana y programación abierta.

Según ha indicado la Asociación, aunque la actividad expositiva se mantiene activa todo el año, Vista Norte se establece como un "punto clave" del calendario cultural, un momento de conexión entre públicos, creadoras y espacios. La programación se desarrollará en Oviedo, Gijón y Avilés, y contará con exposiciones individuales y colectivas, proyectos de artistas consolidados y emergentes, así como una propuesta de visitas dialogadas en colaboración con la Red de Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, destinadas a fomentar la participación activa y el acceso inclusivo al arte contemporáneo.

Las inauguraciones se celebrarán en horario de tarde , a partir de las 19.00 horas, en Avilés y Oviedo (jueves 4 y viernes 5 de septiembre), mientras que en Gijón tendrán lugar el sábado 6 a mediodía.