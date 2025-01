Visto para sentencia el juicio por apropiación indebida a Álvarez-Cascos, que se enfrenta a tres años y medio

La defensa del expresidente de Foro pide la absolución y Cascos se siente víctima de una "campaña de alquitrán mediático"

OVIEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el expresidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, por apropiación indebida ha quedado este viernes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Asturas. Fiscalía y acusación popular piden tres años y medio para el exministro de Fomento por un delito de apropiación indebida, mientras que la defensa de Cascos demanda la absolución.

Tras varios días de juicio y después de una jornada con los testimonios que faltaban, este viernes ha sido el turno para la exposición de las concluisones por parte de las diferentes partes.

El fiscal que ha llevado el caso, Enrique Valdés-Solís, ha dicho que ha quedado acreditado un ánimo de lucro "palmario" por parte de Cascos al introducir gastos de carácter personal a cargo del partido, incluyendo también el dinero destinado a comidas con sus hijos cuando estos estaban de vacaciones.

"De la prueba practicada se acredita plenamente una conducta claramente delictiva, dirigida a lucrarse mientras Foro pagaba los gastos personales y a lucrarse igualmente descapitalizando a Foro con un supuesto alquiler de un despacho particular en Madrid", ha señalado.

Ha explicado que el salario de Cascos en Foro fue de 152.000 euros en 2012, de 152.000 euros en 2013, de 162.000 euros en 2014, de 184.000 euros en 2014, de 135.000 euros en 2015, de 95.000 euros en 2016 y de 102.000 euros en 2017. Se le había hecho una oferta a Cascos para que fuese a Asturias, pero sin perder su capacidad adquisitiva.

Pero ha añadido el fiscal que dentro de esa oferta económica de un salario, en ningún momento aparecen unos gastos de libre disposición como los que se realizaron. "Lo que existió fue una convalidadión posterior de todo lo que hacía el señor Cascos, no se discutía", ha dicho.

"El trabajo intenso no justifica que en vacaciones se puedan pagar comidas o se puedan realizar unos gastos de carácter personal. Ni cabe justificar que si se va a una reunión se quede uno en un puente tres días y se cargue al partido", ha añadido. El Ministerio Fiscal sostiene que ha existido por parte de Cascos una conducta "desleal, ilegítima y delictiva por lucrarse a costa de Foro".

En una línea similar se ha pronunciado el letrado de la acusación particular (Foro), Luis Llanes, que ha pedido la misma pena para Cascos, la de tres años y medio de prisión por apropiación indebida.

"Los hechos que nos convocan hoy aquí no pueden contemplarse como un fenómeno de carácter aislado o episodico, sino responden a un diseño, como vamos posteriormente a ver, perfectamente trazado por el acusado, para convertir al partido en un medio de vida muy lucrativa", ha afirmado.

Ha hablado de "barra libre" por parte de Cascos, además de trato de favor a familiares o "puro nepotismo". "Este señor ostentaba la condición de presidente del partido y, luego, secretario general, y siguió haciendo lo mismo cuando era secretario general que lo que hacía cuando era presidente, que era cargar gastos a diestro y siniestro que eran absolutamente ajenos a la acción política", ha afirmado, acusándole de "empobrecer" el partido a costa de fondos para pagaro, comidas, viajes o reparaciones de coches.

ABSOLUCIÓN

Sin embargo, el abogado defensor de Cascos, Luis Tuero, ha justificado la petición de su absolución poniendo incluso en duda que algunos tickets que hayan podido "deslizarse", alguno de 20 euros para la compra de un juego para una videoconsola, pueda ser objeto de un juicio penal.

Tuero ha dicho que ha habido una "batalla mediática" contra Cascos desde el año 2019. Ha criticado además el papel del abogado de la acusación particular porque hace años, cuando representaba a Cascos defendía "lo contrario".

El abogado de Cascos ha considerado "ridículo" que se pueda enjuiciar penalmente al exministro de Fometo por cuestiones como cinco entradas para un partido de tenis. Una factura de una comida con sus hijos, ha añadido, no puede significar ánimo de lucro.

Según Tuero, todo se desarrolló de la manera acordad en Foro, donde existía un sistema en el que se pasaban unos gastos con unas hojas de liquidación y posteriormente se abonaban. Los gastos ni eran opacos ni suntuarios porque de serlo, ha afrimado, no habrían pasado el control del Tribunal de Cuentas.

En relación a la sede de Madrid por la que Foro habría pagado, Tuero se ha referido al expresidente del PP de Asturias Isidro Fernández Rozada. "Es el dueño de la sede del PP en Oviedo y lógicamente, cobra por ella", ha manifestado.

"CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

Francisco Álvarez-Cascos ha querido hacer uso del derecho a la última palabra en el juicio. "He sufrido una campaña de alquitrán mediático sobre mi persona que a mí me ha invalidado civilmente y políticamente", ha lamentado, señalando que ha sido víctima de una situación que también ha tenido que soportar su familia.

Según Cascos, aplicando las doctrinas por las que él ha sido acusado por apropiación indebida, todos los senadores y diputados de España desde el año 1977 podrían ser procesados y sentados en un banquillo "con las mismas interpretaciones de los gastos de libre disposición y de los gastos que regulan la actividad de un dirigente de un partido político".

"Todos, sin excepción, porque la actividad política está perfectamente regulada y establecida. Y en el régimen económico de los dirigentes políticos están explicados los gastos de representación y están explicados los gastos de libre disposición y están explicados los gastos de libre circulación por toda España", ha insisitdo.

"Todas las fiscalizaciones que se publican en los boletines correspondientes han sido superadas sin salvedades, sin salvedades todas las fiscalizaciones", ha subrayado.

"No hay un solo gasto suntuario ni un gasto que salga fuera de lugar", ha añadido. "Me voy con la conciencia muy tranquila, porque creo que he cumplido con la palabra dada a los gijoneses, a los asturianos y a los españoles", ha concluido un alegato que fue aplaudido por personas presente en la sala. "¡Esto no es un teatro!", les recriminó el presidente del tribunal.

TRAYECTORIA

Francisco Álvarez-Cascos, que fue vicepresidente del Gobierno de España cuando gobernó el PP y ministro de Fomento, optaba a finales de 2010 para liderar el partido en Asturias en las elecciones de 2011. Sin embargo, Mariano Rajoy, que entonces presidía el partido, optó por designar candidata en Asturias a Isabel Pérez Espinosa.

Aquella situación hizo que Cascos abandonase el PP y se diera de baja. Junto a él se fueron varios dirigentes del partido. Se formó el partido Foro Asturias, registrado con las siglas FAC, y eligieron a Cascos como candidato a las elecciones autonómicas en los comicios regionales de 2011.

A pesar del poco tiempo de organización, la candidatura de Cascos ganó las elecciones en Asturias en mayo de 2011. Obtuvo 16 de los 45 diputados, con lo que gobernó en minoría. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por la oposición tanto del PSOE como del PP. Esa situación le impidió sacar adelante unos presupuestos regionales, algo que le llevó a convocar elecciones adelantadas para marzo de 2012. Pero entonces, el partido de Cascos obtuvo 12 escaños y se impuso el PSOE, liderado entonces por Javier Fernández, que recuperó la Presidencia del Principado de Asturias.

Cascos estuvo en la oposición y en 2015 renunció a presentarse como cabeza de lista en las elecciones regionales y le sucedió en la presidencia del partido Cristina Coto. Años más tarde, en 2018, llegó a la presidencia de Foro Carmen Moriyón. Fue ella la que encargó una auditoría sobre los gastos del partido, documento que trasladó al Ministerio Fiscal. Cascos fue expulsado en 2020 del partido, que también le denunció.