'Las Voces del Camino' recupera en 23 relatos sonoros la memoria de otros tantos concejos asturianos

Archivo - Ruta de senderismo en Asturias, Camino de Santiago de la Costa, a su paso por Ribadedeva. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias presentará este lunes en Oviedo 'Las Voces del Camino', un proyecto apoyado por la Consejería de Cultura que reúne 23 relatos sonoros para recuperar y difundir la memoria, el patrimonio, las leyendas y las tradiciones de otros tantos concejos asturianos vinculados a las distintas rutas jacobeas.

La presentación tendrá lugar en la Sala de Prensa de la Consejería de Cultura y contará con la participación de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León Gasalla; el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias, Laureano García Díez; la directora de 'Where is Asturias', Begoña Panea López, y protagonistas del proyecto.

La iniciativa cuenta con una subvención de la Consejería de Cultura destinada a proyectos culturales singulares que se desarrollen prioritariamente en el ámbito rural. Los 23 relatos tienen una duración de entre tres y siete minutos y permiten conocer historias vinculadas al Camino Primitivo, el Camino del Salvador y el Camino de la Costa.

Entre los contenidos se encuentran los Guilandeiros de Tineo y las estrellas de Allande, en el Camino Primitivo; las huellas del Camino en Ribera de Arriba, en el Camino del Salvador; y la arquitectura románica de Sariego, en el enlace del Camino de la Costa con Oviedo.

El proyecto también aborda historias vinculadas al Camino de la Costa, como la emigración indiana en Ribadedeva o la tradición hospitalaria de La Caridad, en El Franco, relacionada con el paso de peregrinos.

Los relatos podrán escucharse mediante códigos QR instalados en los concejos participantes y a través de la página web del proyecto, 'www.lasvocesdelcamino.com'.

Durante la presentación se podrán escuchar fragmentos de las grabaciones y los protagonistas de 'Las Voces del Camino' compartirán su experiencia en el desarrollo de la iniciativa.