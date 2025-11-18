'Voces que importan, dignidad que proteger', lema del 25N que pone el foco en las mujeres con discapacidad

Presentación de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Ayuntamiento de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha destacado este martes que el lema de este año, escogido por el Ayuntamiento y el Consejo de Asociaciones de Mujeres, para los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pone el foco en las agresiones machistas a las mujeres con discapacidad.

Moriyón, durante la presentación de estos actos en el Salón de Recepciones municipal, ha incidido en que es un problema "frecuentemente invisibilizado que exige la atención y el compromiso de toda la sociedad".

En este sentido, ha llamado la atención sobre que las mujeres con discapacidad sufren violencia de género en mayor porcentaje que las mujeres sin discapacidad, ya sea violencia psicológica, emocional, económica, física o sexual.

"La violencia de género es un triste fenómeno que trasciende fronteras, edades y condiciones y supone una de las más crueles y dolorosas violaciones de los derechos humanos", ha lamentado la regidora gijonesa.

En el caso de las mujeres con discapacidad, ha recalcado que enfrentan "barreras adicionales", que dificultan tanto la detección de la violencia como el acceso a los recursos de apoyo, lo que supone que a menudo no puedan, según la alcaldesa, identificar las situaciones de riesgo ni acceder a la protección y a la asistencia que necesitan.

"A pesar de los avances logrados, la erradicación completa de la violencia de género sigue siendo uno de los retos más urgentes de nuestra sociedad", ha reconocido Moriyón, quien ha visto "clave" la implicación de toda la sociedad en su rechazo, para generar valores que construyan una sociedad "más justa e igualitaria".

Unido a ello, ha considerado que 25 de noviembre es una fecha de sensibilización, de concienciación y de recuerdo a todas las víctimas de violencia de género, pero también de reconocimiento a tantas mujeres, a tantas asociaciones y entidades que día a día trabajan en la educación, en la asistencia y en el acompañamiento a las víctimas y en posibilitar mecanismos que les hagan posible la recuperación e independencia que necesitan.

Especialmente ha citado al Centro Asesor de la Mujer, del que ha resaltado que lleva 30 años asesorando y acompañando a muchas mujeres de Gijón --y Carreño--. Unido a este ha mencionado otros muchos, como la Casa Malva, la Fundación Municipal de Servicios Sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local, Cruz Roja y otros organismos estatales, regionales y entidades sin ánimo de lucro.

Junto a la alcaldesa ha hablado la directora general de Igualdad del Ayuntamiento, Goretti Avello, quien ha explicado que, con base a los estudios más recientes, más del 65 por ciento de las mujeres con discapacidad sufren algún tipo de violencia de género.

De este porcentaje, un 91 por ciento de las mujeres sufren violencia psicológica, física, económica, sexual y un 9,4 por ciento violencia vicaria.

"La discapacidad es utilizada para ejercer sobre ella su mayor control y un mayor nivel de vejación y de insultos", ha criticado Avello.

Esta ha remarcado que un 57,6 por ciento afirma que su discapacidad es consecuencia directa de la violencia de género. Además, en torno a un 60 por ciento, esa discapacidad, su salud y su forma de vida se perjudican notablemente cada uno de los episodios de violencia de género.

También ha resaltado que el 76 por ciento de estas mujeres ha conseguido romper este ciclo de violencia de género, pero, sin embargo, solamente un 10 por ciento de ellas presenta la denuncia. Un porcentaje muy bajo, según Avello, quien ha recalcado que esto contribuye a invisibilizar aún más este tipo de violencia sobre las mujeres.

Ha incidido, a mayores, en que la violencia sexual es algo que se ejerce con frecuencia sobre mujeres con discapacidad y alguna de ellas, en más de un 65 por ciento, la ha sufrido. De este porcentaje, un 42 por ciento lo ha hecho siendo menores de 15 años de edad.

Es por ello, que han lanzado la campaña de este año con ese lema, con carteles que podrán verse también en mupis y pantallas en los centros municipales, además de la colaboración habitual con el Festival Internacional de Cine.

Entre las actividades programadas, está también la iluminación en morado, tanto de la Casa Consistorial como de las fuentes de la plaza del Carmen y de Doctor Aquilino Hurlé con Emilio Tuya.

En cuanto al acto institucional, tendrá lugar, a las 19.00 horas, el próximo día 25, en la plaza Mayor. Como actos paralelos, se celebrará una conferencia de la directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, Teresa San Segundo Manuel. A continuación, se desarrollará una mesa redonda en la que participarán diversas entidades expertas en la materia.

Avello, por otro lado, ha repasado los 30 años del Centro Asesor de la Mujer, del que se tienen datos desde el año 2005. Estos datos, según ella, certifican un promedio anual aproximado de más de 600 mujeres, víctimas de violencia de género, que han pasado por este equipamiento. Todo ello suma 12.482 mujeres a lo largo de los últimos 21 años.

Asimismo, ha apuntado que hasta el Centro Asesor de la Mujer han llegado este año un total de 264 mujeres por primera vez, víctimas de violencia de género, y 820 que han sido atendidas a lo largo del año y ya procedían de casos anteriores.

Ha señalado, por otra parte, que también se atiende a mujeres que no sufren violencia de género y que hacen consultas de carácter civil, laboral, con una cifra que asciende a 1.103 mujeres durante el periodo de enero a noviembre de este año.

En atención psicológica, departamento atendido por la psicóloga Natalia Lorenzo, han pasado 211 mujeres a lo largo de este año, ocho mujeres que no han sido víctimas de violencia de género, dos hijos e hijas y se ha realizado un total de 664 atenciones.

Avello ha indicado que, en cuanto a la franja de edad, se mantienen un poco los porcentajes, si bien han notado que se ha incrementado la de mujeres de entre los 35 a 39 años de edad. Asimismo, ha incidido en que el 61,19 por ciento de las mujeres atendidas tienen edades comprendidas entre los 30 a los 49 años.

También han atendido a 21 mujeres víctimas de violencia de género mayores de 70 años de edad, lo que ha visto un dato "muy significativo".

Respecto a la procedencia de las mujeres, el 77 por ciento son mujeres de nacionalidad española, un 16,5 por ciento proceden de Centroamérica y Sudamérica y continúa el incremento de mujeres procedentes del continente africano, un 2,14 por ciento.

Ha apuntado, además, que el 95,24 por ciento de las usuarias proceden de Gijón y un 3 por ciento de Carreño, al atender también a las mujeres de ese concejo.

Respecto a su estado civil, un 53 por ciento de mujeres atendidas son solteras y el 14,22 por ciento están casadas. Asimismo, un 33,83 por ciento de las mujeres atendidas fueron agredidas por su pareja y un 31 por ciento por su expareja. Además, un 15,80 por ciento lo han sido por su cónyuge o su excónyuge y se mantienen datos similares a los atendidos a mujeres más jóvenes.

Ha apuntado, por otro lado, que desde el Centro Asesor se hace el seguimiento de todas las comisiones de violencia de género. En este sentido, se han recibido 269 órdenes de protección y, a día de hoy, hay 435 órdenes de protección vigentes.

Se han emitido, además, 144 títulos habilitantes a lo largo de este año y se han gestionado 197 ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, junto a sus hijos e hijas. También hubo 79 altas en el dispositivo Atenpro, servicio telefónico de atención y protección a víctimas de violencia de género.

En paralelo, se ha trabajado tanto en programas formativos, educativos y de atención, y, en lo que se refiere al Punto Lila, se han realizado 2.897 interacciones con jóvenes en espacios de ocio nocturno.