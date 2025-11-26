El voto del edil no adscrito permite al Gobierno local sacar adelante su presupuesto para 2026

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, interviene en el Pleno Extraordinario de Presupuestos. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha logrado aprobar este miércoles, en el Pleno Municipal, el Presupuesto para 2026, gracias al voto del edil no adscrito y presidente de Divertia, Óliver Suárez, después de que todos los grupos de oposición votaran en contra.

En concreto, el presupuesto del Ayuntamiento ascenderá a 309.990.900 euros, mientras que el consolidado crece 17.166.691,69 euros, hasta los 430.966.149,82 euros.

Además, el presupuesto para 2026 de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) es de 17.413.400 euros, el de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de 31.590.000 euros y el del Patronato Deportivo Municipal (PDM) de 19.146.000 euros.

Referente a las empresas municipales, el reparto es el siguiente: Emtusa (37.717.400 euros); Emulsa (57.172.094 euros); EMA (38.767.500 euros); Divertia (7.231.000 euros); Emvisa (7.630.400 euros) y Petsa/Gijón Impulsa (8.268.900 euros).

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, ha destacado que este es el presupuesto "de las realidades en marcha", que evidencia una ciudad de futuro.

Especialmente ha resaltado que Gijón contará con una suma global para inversiones de casi 63 millones de euros, de los que 34,5 millones corresponden al Ayuntamiento.

Unido a ello, ha resaltado que el incremento presupuestario en todas las empresas municipales desmiente, a su juicio, el discurso de la Izquierda de que hay un plan para su privatización.

Ha citado, entre otras cosas, el proyecto de Tabacalera, la inversión "histórica y sin precedentes" en colegios o la recuperación de espacios como el Hogar de Ceares.

Mitre, asimismo, ha defendido que es un presupuesto "equilibrado", con un proyecto inversor "equitativo" entre barrios y una apuesta por un "ocio sostenible y coherente". A todo ello ha sumado la capacidad para captar inversión privada. Ha apuntado que es un presupuesto "del cambio", con el que reforzar servicios, pero no a costa del bolsillo de los ciudadanos.

También ha recriminado lo que considera falta de interés de la oposición, al no asistir a algunas comparecencias presupuestarias y porque 35 de las 135 enmiendas presentadas tuvieron que ser "inadmitidas". De todas las admitidas, se ha aceptado solo una del PSOE.

Ha reivindicado, al tiempo, que el Ayuntamiento ha exprimido "al máximo" sus competencias para favorecer el acceso a la vivienda y ha puesto de ejemplo, entre otros, la "pionera" iniciativa del Plan Llave. Sobre ella, ha pedido al Gobierno asturiano que salda de su "política de trinchera" para poder sacarla adelante.

MAYOR INVERSIÓN

Por parte de Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, ha hecho valer que este presupuesto supera notablemente al último aprobado por el Gobierno de PSOE/IU en 2022, mientras que en inversiones es un 54 por ciento mayor (+12 millones).

A este respecto, ha citado Tabacalera o el Hogar de Ceares y ha defendido un "cuidado equilibrio territorial". Especialmente, ha señalado que hay dos millones de euros para los presupuestos participativos, lo que supone un aumento del 100 por ciento. "La participación ciudadana se demuestra con hechos", ha trasladado a la oposición.

En el caso de Divertia, ha visto en el aumento de su presupuesto un apoyo a la cultura "en mayúsculas", como también crece el de las tres grandes empresas: Emtusa (+11 millones); Emulsa (+15 millones) y EMA (+4,3 millones). Todo ello sin incrementar la carga impositiva.

APUESTA POR EL EMPLEO Y LO SOCIAL

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP), ha asegurado que es un presupuesto que apuesta por la actividad económica y el empleo pero también por lo social.

Entre otras partidas competencia de las concejalías del PP, ha citado la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, Naval Azul, la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo y el de Innovación, la apuesta por programas medioambientales o el incremento de los convenios con entidades del Tercer Sector.

Pumariega ha sido fuertemente criticada por la oposición al atribuir a las políticas municipales la bajada del paro en la ciudad en un 9,1 por ciento. Los grupos de Izquierda le han replicado que esto se debe a las políticas del Gobierno central.

Criticado ha sido también el nuevo mercado navideño, del que el PSOE se ha quejado sobre que el Ayuntamiento vaya a pagar por ceder suelo municipal.

DIVERTIA

Por parte del concejal no adscrito, se ha justificado el incremento en el presupuesto de Divertia por un aumento en los gastos de producción, si bien se prevé un aumento en taquilla.

Sobre que grupos de la oposición pidan detraer dos millones de euros de la sociedad municipal, ha advertido de que la dejaría en cifras de 2023 y les ha preguntado de dónde lo quieren quitar.

POLÍTICA DE "ESLOGAN"

La edil socialista Marina Pineda, por su lado, ha considerado que el Gobierno local presenta un presupuesto "de eslóganes", de infografías y anuncios "huecos" para una ciudad "abandonada".

Ha rechazado, asimismo, que vayan a llegar a Gijón grandes inversiones y ha visto necesario un sistema tributario más justo, con medidas como el IBI diferenciado o la ecotasa turística.

Especialmente, ha remarcado que la vivienda es la principal necesidad de la ciudadanía y ha advertido de que no se consigue "regalando" solares a constructoras privadas.

Al igual que Podemos e IU, ha reprochado al Ejecutivo municipal por presumir de aumentar el presupuesto de las empresas municipales cuando acaban de restarles dinero del remanente.

Pineda ha afirmado, por otra parte, que en 11 años --contando los dos mandatos anteriores de Foro--, el Gobierno no ha conseguido ejecutar nada de lo que prometieron, a lo que ha citado Tabacalera, el pabellón deportivo de La Calzada o el Hogar de Ceares, que ahora vuelven a proyectar como inversiones.

Tanto para ella, como para otros grupos de oposición, este presupuesto ni refleja las necesidades de la ciudad ni fue negociado ni consensuado "con nadie".

IMPROVISACIÓN EN LAS CUENTAS

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, en su caso, ha rechazado el proyecto presupuestario, en el que ve un "claro continuismo" y el cual le genera "muchas dudas" en partidas como el incremento de ayudas al programa de intercambio de libros del Conseyu de la Mocedá.

También ha considerado los proyectos de compra del solar de la nave de Flex o la reforma de las piscinas de la Laboral ejemplos de la "improvisación" del Gobierno.

Ha tildado, además, a Divertia de "pozo sin fondo" para los gijoneses, con el único objetivo de tener "contento" al concejal "tránsfuga" y tener su voto. Para ella, todo responde a una dinámica "continuista, intrascendente y propagandística".

SIN CONSENSO

Por su parte, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha criticado la falta de diálogo y negociación de los presupuestos, así como la política de congelación de tributos y precios públicos.

A mayores, ha opinado que siguen dando la espalda al principal problema de los gijoneses, por lo que ha abogado por aumentar el parque público de vivienda y las ayudas al alquiler.

También ha rechazado la partida de 200.000 euros para financiar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "'fake'" del Gobierno local y ha negado que haya un reparto "equitativo" de las inversiones.

De "inmovilismo" ha tildado la portavoz de Podemos el proyecto presupuestario del Gobierno local, al que ha afeado que la vivienda no sea una prioridad.

A este le ha reprochado que destinen más de 20 millones de euros para una obra --Tabacalera-- que va a hipotecar futuras corporaciones municipales. También ha acusado al Gobierno de actuar con base a improvisaciones y de 'colgarse medallas' con propuestas que eran de Podemos. "Gobiernan desde la soberbia", ha sostenido.