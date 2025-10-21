Vox acusa a Educación de quitar contenidos curriculares "para meter bazofia ideológica de taraos"

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha indicado este martes en sede Parlamentaria que su Gobierno en las aulas "enseña y construye pensamiento crítico" ante las críticas de Vox que le ha acusado de quitar contenidos curriculares "para meter bazofia ideológica de taraos".

"Nosotros enseñamos. Y sí, lo hacemos en la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, independientemente de su género, de su raza, de su ideología, de su orientación sexual y siempre en la riqueza de nuestra cultura y de nuestra lengua", dijo Ledo.

"Nosotros construimos conocimiento. Y lo que no hacemos es estigmatizar ni a nuestro alumnado ni a nuestro profesorado. No lo hacemos ni en función de sus creencias, ni género, ni nada de eso. Tampoco atacamos las culturas ni las lenguas y tampoco transmitimos conocimientos sin cotejar los datos", ha dicho la consejera.

Lo ha hecho en respuesta al diputado de Vox, Javier Jové, que en sede parlamentaria ha vuelto a acusar a la consejera y al Gobierno de "adoctrinar" a los alumnos. "Ustedes no enseñan, ustedes adoctrinan. Usted ya me ha demostrado en sus últimas intervenciones que usted es un activista más de la ideología de género, un activista feminista".

El diputado de Vox ha acusado al Gobierno de "estar quitando contenidos académicos, contenidos curriculares para meter bazofia ideológica de taraos".

En su réplica Ledo ha asegurado que "lo que nunca va a encontrar es a la Consejería de Educación en el insulto y en la descalificación, porque, en educación primará siempre la educación".