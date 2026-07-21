Vox acusa al PP de "esconderse" tras los informes técnicos por la licencia del supermercado de Cerdeño

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha acusado este martes al equipo de gobierno del Partido Popular de volver a "esconderse" tras los informes técnicos para eludir su responsabilidad política en el caso de la licencia concedida al supermercado de Cerdeño.

La edil sostiene que el ejecutivo municipal ha evitado responder "de forma clara" a las cuestiones planteadas por su grupo y se ha limitado a justificar su actuación en que la licencia sigue en vigor y cuenta con informes favorables, pese a que el Servicio de Disciplina Urbanística del Principado ha abierto un procedimiento de inspección y ha requerido al Consistorio que aclare una autorización cuya adecuación a la normativa está siendo cuestionada.

Peralta ha subrayado que las preguntas formuladas por Vox no buscaban una valoración política, sino "explicaciones sobre hechos concretos y relevantes" que figuran en el expediente administrativo, y ha criticado que el gobierno local "prefiera refugiarse en el trabajo de los técnicos municipales en lugar de asumir la responsabilidad que corresponde a quienes gobiernan la ciudad".

A su juicio, el PP que lidera Alfredo Canteli "solo actúa cuando no tiene otra alternativa y cuando otras administraciones le obligan a hacerlo", tras meses en los que, sostiene, se ignoraron denuncias vecinales sobre una posible irregularidad urbanística y requerimientos del Principado, manteniendo una actitud de "absoluta pasividad".

La portavoz de Vox ha advertido de que esta forma de gestionar Urbanismo y el servicio de Licencias "deteriora la confianza de los ciudadanos en la Administración" y puede acarrear consecuencias económicas para el conjunto de los ovetenses, al considerar que, si finalmente se confirma que la actuación municipal no se ajustó a derecho, "serán los vecinos quienes terminen asumiendo el coste de una gestión deficiente".

Además, ha alertado del "perjuicio añadido" que supone la duda sobre la legalidad de licencias otorgadas por el Ayuntamiento, al generar "una enorme inseguridad jurídica" para empresas e inversores interesados en desarrollar proyectos en Oviedo, que "no quieren instalarse donde existen dudas sobre la aplicación de la normativa o donde las decisiones administrativas acaban siendo cuestionadas por otras administraciones".

"Desde Vox exigimos al equipo de gobierno que deje de esconderse detrás de los informes técnicos, ofrezca todas las explicaciones necesarias y asuma las responsabilidades políticas que le corresponden", ha reclamado Peralta, quien ha defendido que la seguridad jurídica, la transparencia y el buen funcionamiento de la Administración son condiciones "imprescindibles" para garantizar el desarrollo económico y la confianza en las instituciones.