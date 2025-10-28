Vox apremia al PP a resolver el problema de la turbiedad del agua en el Colegio Villar de Trubia

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha instado urgentemente al equipo de gobierno del PP a que resuelva el problema de la turbiedad del agua en el Colegio Villar de Trubia, que se utiliza tanto por la cocina del centro escolar, como para el consumo de agua de los escolares.

Peralta sostiene que este problema se lleva arrastrando desde hace años y ha sido trasladado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento y a la empresa Aqualia, encargada de la gestión integral del agua en el Concejo de Oviedo, "sin que hasta día de hoy se haya dado a este centro escolar ninguna solución. Sólo se han aplicado tratamientos puntuales con cloro, que solucionan el problema durante unos días, pero no de forma permanente como sería lo deseable".

Esta situación preocupa tanto a las familias de los alumnos como a la dirección del centro, que afirma que diariamente se ven obligados a coger muestras de agua, dejarlas reposar y observar si desaparece o no la turbiedad, para poder en tal caso, cocinar y permitir la ingesta del agua de los grifos a los alumnos, o no.

"Es evidente que no sólo es urgente que por parte de Aqualia se dé una respuesta y una solución permanente a este problema, sino que también por parte del Ayuntamiento de Oviedo se proceda a instar a la empresa a determinar las causas de la turbiedad del agua y a dar solución a la misma, así como a asegurar que se da cumplimiento a lo recogido en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro", explica Peralta.

Además señala que "la dirección del centro ha propuesto al Ayuntamiento de Oviedo la adquisición e instalación de máquinas de osmosis inversa en el centro, con el fin de proporcionar una solución provisional a la turbiedad del agua, ante la cual, aún no han recibido respuesta".

"Desde Vox consideramos urgente y necesario que el equipo de gobierno dé una respuesta inmediata sobre esta propuesta, a la vez que se insta a Aqualia, a tomar cuantas medidas sean necesarias para dar solución a la turbiedad del agua de consumo del colegio el Villar de Trubia", concluye la portavoz de Vox Oviedo.