Vox Asturias señala que no pueden ser "cómplices" del PP cuando hace "las mismas políticas" que Pedro Sánchez

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General Sara Álvarez Rouco ha señalado este viernes en sede parlamentaria que en su formación no pueden ser "cómplices" del PP cuando el partido de Alberto Núñez Feijóo hace "las mismas políticas" que Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en respuesta a los medios durante una rueda de prensa sobre menores extranjeros no acompañados. Junto al también diputado autonómico Gonzalo Centeno, la parlamentaria ha rehusado indicar posibles consecuencias al anuncio de Santiago Abascal de romper pactos de gobierno con los 'populares, limitándose a decir que se remite a las declaraciones del líder de Vox y que se trata de "decisiones muy meditadas".

Sara Álvarez Rouco ha incidido en que Vox no apoya la acogida en Asturias de 24 menores extrajeros no acompañados y considera que la posición del presidente autonómico, Adrián Barbón, "busca un titular favorable, pero sin tener soluciones de fondo a un problema que no hará sino crecer".

"Asturias no puede abrir sus puertas a la llegada de más menores extranjeros no acompañados porque tiene que priorizar la atención a los miles de asturianos que viven en medio de dificultades como consecuencia de las políticas fallidas del partido socialista y sus socios", ha dicho.

Del mismo modo, sostiene que "los argumentos del presidente Barbón se reducen a repetir mensajes falsamente solidarios con estos menores a los que piensa acoger para después ofrecerles un futuro incierto a cargo de una Consejería de Servicios Sociales cuya capacidad, y bien lo sabemos por sus actuaciones recientes, deja mucho que desear en cuanto a la guardia y custodia de sus tutelados".

Del mismo modo, la diputada de Vox entiende que el gobierno de Pedro Sánchez está trasladando a las comunidades "los resultados de sus decisiones desastrosas" y busca ampararse "en el chantaje emocional de la falsa solidaridad para esconder que no se está afrontando un problema de enormes dimensiones que, de no atajarse, tendrá efectos desastrosos".

Según Álvarez Rouco, "no se trata de ser insensibles con los problemas de estas personas, pero esta no es la solución". "Se intenta criminalizar a Vox por ser firme en esta postura, pero nada oímos en relación a la negativa mucho más cerrada e incomprensible de los socios del gobierno de Sánchez, los separatistas catalanes. ¿Por qué nadie habla de ellos y sí de Vox?", remarca.

"Consideramos que el tema no va de insensibilidad ni de falta de solidaridad, es un problema de enormes dimensiones cuyos resultados últimos no lo están tratando. Desgraciadamente, el abandono que sufren estos inmigrantes cuando salen de la edad de custodia legal está conllevando una serie de consecuencias muy graves para nuestros conciudadanos", ha apuntillado, añadiendo que "la falta de trabajo y de perspectivas a las que suelen enfrentarse estas personas aparejan delincuencia, agresiones y, en general, un alto grado de inseguridad por la falta de adaptación a la sociedad que los acogió. Su procedencia y cultura diferente son un grave hándicap que se viene repitiendo y es por todos conocido. Estamos hablando de una cultura incompatible con la nuestra y de una inmigración ilegal que frecuentemente tiene unas consecuencias marcadas por la marginalidad y por las agresiones sexuales".

Con todo, considera que "Asturias no puede abrir sus puertas a la llegada de más menores extranjeros no acompañados porque tiene que priorizar la atención a los miles de asturianos que viven en medio de dificultades como consecuencia de las políticas fallidas del partido socialista y sus socios". "Vox Asturias mantendrá su posición frente a este problema de la inmigración ilegal con la misma firmeza que ha mostrado hasta ahora", ha zanjado.