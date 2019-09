Vox califica de "fracaso" los 100 días de gobiero de PP y Ciudadanos

Publicado 26/09/2019 14:29:57 CET

Coto: "La herencia recibida del tripartito es nefasta pero no puede eternizarse como excusa"

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha hecho este jueves balance de los 100 días de gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo, el cual han calificado de "fracaso", ha sido durante el transcurso de un desayuno de trabajo con los medios informativos de la ciudad. "Pasos cortos, pasos lentos y generación de demasiada incertidumbre", así lo han definido. Además, han hablado de "peligros reales" como consecuencia de que estén gobernando "dos partidos diferentes que llevaban dos programas electorales distintos".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha advertido que la excusa de la herencia recibida de la pasada legislatura de gobierno del tripartito --PSOE, Somos e IU--, "por mala que sea, no puede eternizarse en el tiempo". "La legislatura pasada de gobierno del tripartito fue profundamente negativa para Oviedo", ha apuntado. Coto ha hablado de "parálisis, retroceso económico y democrático, a costa de las imposiciones sectarias de la dictadura 'progre'". También ha hablado de "un retroceso en las grandes asignaturas pendientes para la ciudad que son muchas y muy importantes".

El Ayuntamiento ha aprobado un Plan Económico Financiero para "volver a la legalidad", según ha apuntado, el cual Vox ha apoyado por "una cuestión de responsabilidad y respeto al cumplimiento de las leyes saltadas por el tripartito, en particular la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". A partir de ahí, consideran que "el nuevo gobierno tiene mucho que hacer".

Coto ha recordado que durante la campaña electoral desde Vox dijeron "en muchas ocasiones" que Oviedo estaba llamada a ser el motor económico de Asturias porque "dispone de todos los recursos para ello". Lo siguen manteniendo pero de momento ven "pasos cortos y lentos", también algo que les preocupa "especialmente". Con esto se ha referido a una "influencia" de Ciudadanos en el alcalde Alfredo Canteli y a una "actitud buenista" de éste con el PSOE, lo cual, a su juicio, "le va a reportar serias decepciones si espera algo del Partido Socialista".

"PELIGROS REALES"

Temen que por la "influencia" de Ciudadanos se vayan "al traste" algunas propuestas con las que Vox coincidía. Coto ha citado "dos peligros reales". Por un lado, el área metropolitana. "No iba en el programa electoral del alcalde, sin embargo, acaba de aceptar la entrada de Oviedo en esta propuesta pese a reconocer que desconoce para qué sirve", ha explicado. Algo con lo que coincide Vox, "no sabemos para qué sirve ni qué beneficios le va a reportar a Oviedo. Si no sabe para qué sirve, ¿cómo se va a integrar Oviedo en el área?, se preguntan.

Por otro lado, se han referido a la relación de Canteli con el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Le ha pedido ayuda en relación a muchos temas de cara a la reunión entre Barbón y Ábalos. Barbón por su parte dice que será el mejor aliado para Oviedo. Palabrería", han afirmado. En este sentido, han recordado que ni se mencionó Oviedo en dicha reunión y han advertido al alcalde de que su actitud "buenista" con el PSOE le va a reportar "serias decepciones si espera algo del Partido Socialista".

Ante estos "peligros" Coto ha reiterado que la ciudad "nunca ha sido bien tratada por los gobiernos socialistas autonómicos y nacionales" y ha exigido, una vez más, "obras concretas" para que Oviedo sea el "motor" económico de Asturias. Para ello exigen una reducción de la burocracia, les preocupa el "atasco" en el área de Licencias, y reducciones fiscales, así como la ejecución de infraestructuras que "llevan años paralizadas". Estamos volviendo a los tiempos oscuros del tripartito, ese no es el camino", ha apuntado Coto.

CAPITALIDAD DE OVIEDO Y OTRAS CUESTIONES "IMPORTANTES"

Otra de las cuestiones que han reclamado es el reconocimiento legal de la capitalidad de Oviedo que lleva "aparejadas" inversiones por parte del Gobierno de Asturias y del Gobierno de España y que "resolverían la infrafinanciación de Oviedo durante los últimos años". En cuanto a la fábria de La Vega, han dicho que "si la legislatura pasada fue la de las idas y venidas a Madrid con muchos reportajes fotográficos para hacer como que se estaba haciendo, ésta no puede ser la de si compra o alquiler". Piden que se lleve a Madrid un proyecto "serio" y "realista". También han pedido que se resuelva la cuestión de la titularidad de El Cristo y que se pongan proyectos sobre la mesa ya que hay tres Administraciones implicadas, la Local, la Autonómica y la Estatal.

Respecto a la Ronda Norte, apoyan la construcción de un túnel en la falda del monte Naranco ya que es la mejor solución para Oviedo, "única ciudad de España sin ronda de circunvalación". Respecto a Santullano, lamentan que el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, "ni siquiera se haya atrevido a descartar por completo el proyecto del tripartito y ande mareando la perdiz".

Por último, han recordado que en campaña electoral prometieron un Plan para la recuperación del casco histórico. "Han pasado 100 días y en la Comisión de Economía, al ser preguntados por la fase en la que se encuentra dicho 'ambicioso plan', la respuesta ha sido la habitual, 'estamos estudiándolo, estamos viendo'. Reforzar presencia policial o eliminar los graffitis no requiere de mucho estudio", ha sentenciado Coto.